En ucuz 4.5G olan akıllı telefon modeli

Piyasanın en ucuz 4.5G destekleyen akıllı telefonu hangisi diye merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Akıllı telefon dünyasında hemen hemen her cebe uygun modeller bulunmaktadır. Bugün bir ziyaretçimi bize çocuğuna alabileceği en ucuz akıllı telefonun hangi model olduğunu sormuştur.

Bizde kısa bir araştırma yaptık ve en uygun akıllı telefon Sony Xperia E4g modeli olduğunu gördük. Sony Xperia E4g fiyatı hala alışveriş sitelerinde satılmaktadır.369 TL civarlarında satılan bu model 2015 yılında piyasaya çıkmıştır. İsterseniz kısaca teknik özelliklerine bakalım;

Bu modelde 4.7 inçlik 234 PPI Piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekran/Gövde oranı ise %64.49’dur.

Batarya özelliklerine geçtiğimizde ise 2300 mAh’lık bir bataryanın desteklediğini görüyoruz. Bu telefon ile 6.5 saate kadar video izleyebilirsiniz.

5 megapiksellik bir arka kamera bulunuyor. Bu arka kamera ile 1080p Full HD çözünürlükte video kaydı yapabilirsiniz. Ön kamerası ise 2 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. Bu ön kamera ile 720p video kaydı gerçekleştirebilirsiniz.,

Performans olarak ise 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6732 chipset destekliyor. 1 GB RAM ile sınıfa göre gayet hızlı bir telefon diyebiliriz. 8 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor fakat bu kapasiteyi microSD kart ile 32 GB‘a kadar artırabilirsiniz.

İşletim sistemi olarak Android 4.4.4 KitKat sürümü ile yüklü olarak gelmektedir. Maalesef başka herhangi bir Android sürümü almamaktadır.

Sony Xperia E4g modelinin en etkileyici yanı ise 4.5G desteklemesidir. NFC ve Radyo özelliği ile çıtayı eşdeğerlerine göre bir kat daha yukarı taşımaktadır.

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