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En basit 2 yöntem ile Huawei Honor 9 Lite ekran görüntüsü alma

tarafından 31 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi
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Akıllı telefonlarda en sık kullanılan hangi özelliğini tercih ediyorsunuz diye sorsak kesinlikle ekran görüntüsü alma özelliği dersiniz.

Bugün sizlere ekran görüntüsü alma konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 2 farklı şekilde ekran görüntüsü alma işlemi mevcuttur. Biz sizlere en çok tercih edilen ekran görüntüsü alma adımlarını anlatmak istiyoruz.

Birinci adım

Honor 9 Lite ekran görüntüsü almak için ses kısma ile güç tuşuna aynı anda 2-3 saniye basılı tuttuğunuzda deklanşör sesi gelecek ve almış olduğunuz ekran görüntüsüne galeri klasöründen ulaşabilirsiniz.

İkinci adım

Bu özellik markasına özel bir güzel yöntem diyebiliriz. Sağ elinizin işaret parmağını kapı tıklatacak gibi ekrana iki kere vurduğunuzda otomatik olarak ekran görüntüsü alınacaktır. Bu özelliği kullanıcıları pek bilmiyor ama en basit ve en hızlı yöntem olduğunu söyleyelim.

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