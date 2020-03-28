Ekran kilitliyken bildirim gelmiyor (Xiaomi)

Xiaomi ekran kapalıyken bildirim gelmiyor konusunda bir ziyaretçimizden soru gelmiştir. Genel olarak telefonları ilk aldığımızda bazı uygulamaların bildirimleri ekran kilitli durumdayken bildirimleri gelmemektedir. Bildirimleri açmak için birkaç basit işlem gerekmektedir. Sizlere bu yazımızda en sade bir şekilde anlatım yapacağız. Ayrıca aşağıda yaptığımız anlatım Xiaomi Pocophone F1 modeline göre yapılmıştır. Diğer marka ve modellerde de bu adımlara benzer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

İlk olarak telefondan Ayarlar menüsüne giriş yapınız.

Sayfayı hemen aşağıya doğru kaydırdığınızda “bildirimler” kategorisini göreceksiniz.

Bildirimler menüsüne girdiğinizde aşağıdaki resimde kare içine alınmış olan yere tıklayınız.

Kilit ekranı bildirimleri butonuna bastıktan sonra artık kilit ekranında bildirimlerin gelmesini istediğiniz uygulama ve oyunların listesini göreceksiniz. Siz bu kısımdan istediğiniz uygulamanın yanındaki butonu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Bu işlemden sonra sonra eğer iptal etmek istediğiniz bildirim uygulaması olursa aynı adımları uygulamanız yeterli olacaktır. Xiaomi hakkında sormak istediğiniz soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.