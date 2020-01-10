Çok Popüler soru: Instagram’dan Nasıl Video İndirilir?

Günümüzde birçok kullanıcının fotoğraflarını, videolarını, anlık hikayelerini paylaştığı sosyal medya platformu olan Instagram’da zaman geçirirken karşınıza çıkan videoları veya fotoğrafları indirmek isteyebilirsiniz.

Uygulama üzerinde maalesef videoları, fotoğrafları indirmek için herhangi bir seçenek bulunmadığından dolayı birçok kullanıcı şikayetçi. Böylesine popüler ve fazlasıyla aktif kullanıcıya sahip olan bir şirketin uzun zamandır uygulamaya böyle bir yenilik-kolaylık getirmemiş olması şaşırtıcı.

Ancak birkaç basit internet sitesi ve Android- iOS uygulaması yardımı ile bahsi geçen platformdan video ve fotoğrafları cihazlara kaydetmek mümkün.

InsTake Downloader Uygulaması ile Telefon ve Tablete Video İndirme

InsTake Downloader uygulaması Android ve iOS işletim sistemlerinde bulunan, Instagram’dan fotoğraf ve video indirme uygulamasıdır. Kullanımı Downloadgram sitesine nazaran daha pratik bir uygulamadır. Android kullanıcıları Google Play Store’da, Apple kullanıcıları ise AppStore’da InsTake uygulamasını bulabilirler. Uygulamanın kullanımı, uygulamanın ana ekranında gayet açık ve net bir şekilde görseller ile anlatılmaktadır.

Instake Downloader Nasıl Kullanılır?

İndirmek istediğiniz fotoğrafın veya videonun sağ üst kısmında bulunan üç noktaya bastığınızda karşınıza çıkan ekrandaki ‘bağlantıyı paylaş’ ibaresine basıp telefonunuza indirmiş olduğunuz InsTake Downloader uygulamasını seçmeniz yeterli. Bu işlemden sonra seçtiğiniz fotoğraf veya video otomatik olarak cihazınıza indirilecektir.

Downloadgram Sitesi ile Instagram’dan Video İndirme

Downloadgram, Instagram üyelerinin cihazlarına video ve fotoğraf indirmek için kullandığı, kullanımı kolay, sade bir tasarıma sahip internet sitesidir. Downloadgram sitesi sayesinde ister cep telefonundan, ister tabletten, ister bilgisayardan internet erişiminin olduğu her yerden basit bir şekilde istediğiniz hesabın, istediğiniz profilin paylaşmış olduğu görseli cihazınıza indirmek mümkün.

Downloadgram Nasıl Kullanılır?

İlk olarak yapmanız gereken işlem; indirmek istediğiniz videonun veya fotoğrafın linkini kopyalamak. Mobilden linki kopyalamak için, indirmek istediğiniz görselin sağ üst kısmında bulunan üç noktaya basıp ‘bağlantıyı kopyala’ butonuna basmanız yeterli. Daha sonrasında ise kopyası alınan linki kullanmak ve indirme işlemi yapmak için https://downloadgram.com sitesine giriş yapmalısınız.

Siteye giriş yapıldığında karşınıza çıkan boş bara, kopyalanan linki yapıştırmalısınız. Linki siteye kopyaladıktan sonra yapılması gereken tek işlem Download butonuna basmaktır. Download butonuna basıp birkaç saniye bekledikten sonra sayfanın alt kısmında yeşil temalı Download Video seçeneği karşınıza çıkacaktır. Belirtilen butona tıkladıktan sonra indirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır ve internetinizin hızına paralel olarak 10 saniye ile 1 dakika içerisinde video-fotoğraf cihazınıza kaydedilmiş olacaktır.