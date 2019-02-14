Casper VIA G3 teknik özellikleri

Casper, akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Ora segmentte oldukça iddalı olan bu model 3 ocak 2019 resmi olarak tanıtıldı.

Fiyat olarak 1599 TL olması ile uygun bir telefon almayı planlayanların incelemesi gereken bir model olduğunu düşünüyoruz.

Ekran özellikleri

Artık akıllı telefon şirketleri büyük ekranlı telefonlar üretmeyi tercih ediyor. VIA G3 modelinde de 6.22 inçlik dev bir ekran bulunuyor. 270 PPI Piksel yoğunluğundaki bu modelde IPS LCD ekran teknoloji kullanılmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 81.2 olması ile görsel ve kullanım olarak oldukça başarılı bir orandır.

Batarya özellikleri

Casper VIA G3’de 3260 mAh’lık bir batarya tercih edildiğini görüyoruz. Mobil veri bağlantısı aktif olduğunda konuşma süresi 16 saat ve bekleme süresi olarak 600 saat gibi oldukça iyi bir batarya performansı görüyoruz. 5V/2A’lik normal hızlı şarj teknolojisinin olduğunu hatırlatalım.

Kamera özellikleri

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi orta segment olduğu için kamera özellikleri de buna göredir. 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamerası bulunuyor. Bu arka kamera ile 1080p FULL HD video kaydı yapabilirsiniz. Selfie kamerası ise 8 MP’dir. F2.0 diyafram açıklığındaki bu kamerada 1080p Video çekebilirsiniz.

Performans özellikleri

2.0 GHz hızında 8 çekirdekli MediaTek MT6762 Yonga seti bulunmaktadır. 3 GB RAM ile hızlı ve akıcı bir kullanım sunmayı planlıyor. Grafik işlemcisi olarak PowerVR GE8320 tercih edilmiştir. 32 GB dahili depolama hafızası bana yetmez derseniz microSD hafıza kartı takarak kapasiteisni 256 GB’a kadar artırabilirsiniz. Bizim size önerimiz bu kadar yüksek kapasiteli hafıza kartı takmayınız. Maksimum 64 GB yeterli olacaktır. Daha fazla kapasitede yavaşlama sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Diğer özellikler

4.5G teknolojisi olarak CAT 4 yer alıyor. Saniyede 150 Mbps indirme hızını görebilirsiniz. CAT 4, 4.5G destekleyen telefonlarda bulunması gereken en alt donanımdır. Eşdeğer telefonlara göre diğer bir farklılık yaratan özelliği ise radyo bulunmasıdır. Parmak izi okuyucusu ile birlikte 1500 TL civarlarında alınabilecek telefonlar arasında tercih edilebilir.