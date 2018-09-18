Casper telefon USB kablosu ile sadece şarj oluyor! Depolama olarak görmüyor

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Akıllı telefonların kutusundan çıkan USB kablosu ile hem telefonunuzu şarj edebilir hem de telefonunuzda bulunan fotoğrafları, müzikleri, videoları v.s v.s. depolama hafızası aktarımı olarak kullanabilirsiniz.

USB kablosunu bilgisayara takıp diğer ucunu telefona taktığınızda kullanıcılar sadece telefonum şarj oluyor diye şikayet etmektedir. Aslında USB kablosunu taktığınızda telefon size ne yapmak istediğini sormaktadır.

USB kablosunu bilgisayara takıp diğer ucu telefona taktığınızda karşınıza şu uyarılar çıkacaktır.

– Sadece Şarj (Charge only): Bu seçenek ile sadece telefon şarj olacaktır.

– Dosyaları kopyala (Copy Files), Müzik, video, belge ve diğer dokümanları transfer edebilirsiniz.

– Fotoğrafları göster (View photos), DCIM ve Fotoğraflara bilgisayar yardımı ile göz atabilirsiniz.

– Sürücü yükle seçeneğinde ise telefona yüklemek istediğiniz dosyaları aktarabilirsiniz.

Not: Dosya aktarımı yaparken kesinlikle USB kablosunu çıkarmayınız. Çıkarma işlemi yaparsanız telefonun zarar görmesine sebep olabilirsiniz.

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