Braun ThermoScan 7-IRT6520 ekran yanıp sönme hatası

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Tuba isimli bir takipçimiz Braun 6520 ateş ölçer kullandığını, ekranın kendi kendine sürekli yanıp söndüğünü ve bu sorunu nasıl düzeltebileceği konusunda yardım istemiştir.

Braun 6520 ateş ölçer konusunda bu konuyu araştırıp cevabı yazmak istedik. İlk olarak genellikle ekran yanıp sönme hatası pil yuvasında yaşanan bir sorundan kaynaklanabiliyor. Herhangi bir düşme sonrasında pil yuvasını kontrol etmeniz gerekiyor.

Düşük pil ve iyi temas etmeyen pillerde maalesef bu sorunu yaşatmaktadir. Bizim size tavsiyemiz kaliteli bir kalempil takınız. Eğer sorun devam ederse mecburen servise göndermenizden başka bir çareniz bulunmamaktadır. Bu tarz cihazlarda reset atıp tekrar yükleme gibi bir olay bulunmuyor.

Braun 6520 ateş ölçer ile yaşadığınız sorunları bize yazabilirseniz sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Bu ekran yanıp sönme hatası ile karşılaştıysanız ve sorunu bir şekilde hallettiyseniz bize çözüm yöntemini gönderebilirseniz çok memnun oluruz.