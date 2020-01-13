Braun 6020 188.8 hatası

Burçin isimli bir ziyaretçimiz Braun 6020 ateş ölçer kullandığını ve ışığı yanıp sönerken ekranda 1888 yazdığını bu sorunun nasıl çözülebileceği konusunda yardım istemiştir.

İnternette araştırma yaptığımızda bu sorun ile karşılaşan olmadığını gördük.

Braun 6020 kullanım kılavuzuna bakmaktan başka çaremiz kalmadı.

Kılavuzda ;

Kılavuzda çözüm olarak ateşölçerin otomatik olarak kapanmasını bekleyiniz. Daha sonra cihazı tekrar açınız.

Diğer bir yöntem olarak pilleri çıkartıp tekrardan takmanızı istiyor. Bazen düşme sonucu piller tam oturmamaktadır.

Yukarıdakiler olmadığı taktirde servise göndermekten başka çareniz bulunmuyor.

Braun kılavuzunda yazan bilgiler maalesef bu kadardır. Keşke elimizden başka bir çözüm yöntemi gelse nokta atışı çözüm yöntemi yazmak isterdik.

Bu arada bu sorun ile karşılaşıp çözen kullanıcı varsa bize yorum olarak bildirirse çok memnun oluruz.