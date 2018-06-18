BİMCELL Bakiye sorgulama (2 Farklı yöntem)

BİMCELL hattını uzun zamandır aktif ve birçok abonesi bulunmaktadır. Bugün bir ziyaretçimiz Bimcell’e geçtiğini ve BİMCELL Bakiye sorgulama nasıl yapılır konusunda yardım istemiştir.

BİMCELL resmi internet sitesine baktığımızda BİMCELL Bakiye sorgulamak için 2 farklı yöntem bulunmaktadır. Bir tanesi rakamları kodlayarak yada arama yaparak bakiyenizi sorgulayabilirsiniz.

*123# ile;

Faturasız hattınızdaki TL miktarınızı öğrenmek için, *123#’yi tuşlayarak arama yapmanız yeterli. Arama sonucu, telefonunuzun ekranında bakiyenizi görürsünüz. Veya;

9333’ü arayarak;

Faturasız hattınızdaki TL miktarınızı öğrenmek için, 9333’ü aramanız yeterli. Arama sonucu, bakiyeniz sesli yanıt sistemi tarafından size anons edilir.

BİMcell hatlarından yapılan 444 4 551 ve 551 BİMcell Müşteri Hizmetleri aramalarında, Paketinizde her yöne kullanım hakkınız var ise yurt içi ücretlendirmede kullanım haklarınızdan düşer. Her yöne konuşma süresi içeren paketiniz yok ise yurt içinde standart BİMcell tarifesi yani 6 saniyesi 1 kuruş üzerinden ücretlendirilirsiniz.

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