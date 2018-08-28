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EA Sports’un favori oyunu FIFA 2019 sistem gereksinimleri açıklandı. Uzun zamandır beklenen bu oyunu bu sefer daha kaliteli ve daha farklı olacağı bekleniyor.

FIFA 2019 minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda geçen seneye göre çok farklılık bulunmuyor. FIFA 2019 oynamak için çok kaliteli bir bilgisayara ihtiyacınız olmayacaktır. Şampiyonlar ligi ve Avrua Ligi lisanslarını aldığı için FIFA 2019 önceki yıllara göre daha çeşitli oyun modları ile oyunculara keyif verecek.

Bilgisayarım FIFA 19 kaldırır mı?

Minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini sayfanın en aşağısında yazdık. Bilgisayarım FIFA 19 kaldırır mı diye merak ediyorsanız bizlere bilgisayarınızın başlıca özelliklerini yazabilirseniz sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. Bu arada FIFA 19 oynamak istiyorsanız bilgisayarınızın işletim sistemi en az Windows 7 olmak zorundadır. Eğer hala Windows XP kullanıyorsanız bu oyunu oynayamazsınız. Sadece bu oyun değil artık birçok oyun XP desteklemiyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

8GB RAM

NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Windows 10 – 64-Bit

Intel i3 6300T veya dengi

8GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X