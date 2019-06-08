Basit ve hızlı: Samsung 4.5G’den 3G’ye çevirme

4.5G teknolojisi internet hızını oldukça ileriye taşıdı. Fakat ülkemizin bazı noktalarında 4.5G yavaş çekerken 3G daha hızlı internet keyfi yaşatmaktadır.

Sizlere bu yazımızda Samsung telefonlarda 4.5G’den 3G’ye nasıl çevrilir konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Ayrıca internet kotası düşük olan kullanıcıların 3G tercih etmesi daha iyi olacaktır. Neden derseniz örneğin youtube’dan uzun bir video’dan kısa bir bölüm izlemek istiyorsunuz. 4.5G hemen videoyu yükleyeceği için tüm içeriği kotanızı dolduracaktır. 3G hemen videoyu indirmeyeceği için daha tasarruf sağlayacaktır.

Lafı fazla uzatmayalım.

İlk olarak Uygulamalara giriş yapınız.

Daha sonra Ayarlar sekmesine dokunun.

Buradan Bağlantılar sekmesini bulunuz.

Açılan sekmede Mobil Ağlar‘a geçiş yapınız.

Son olarak Şebeke Modu bölümünden tercihinizi yapınız.

Yukarıdaki anlatımı Samsung Galaxy A70 modeline göre anlattık. Diğer Samsung modellerinde de hemen hemen adımlar aynı olmaktadır. Farklı olsa bile sonuç olarak ulaşacağınız kategorilerin ismi aynı olacaktır.