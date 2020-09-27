Apple Watch Series 6’nın Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı (2020)

Apple önümüzdeki haftalarda tanıtımını yapacağı Apple Watch Series 6 merakla bekleniyor, piyasada ki firmalara kıyasla akıllı saat cihazının lideri olarak görülmektedir ve bu durumu sürdürmek amacıyla yeni bir akıllı saat modeli ile alıcılarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Apple Watch Series 6 Özellikleri

Apple Watch Series 6’nın ekranının microLED teknolojisine sahip olabileceği tahmin ediliyor. microLED’in en büyük avantajı ise daha az güç harcamasıdır ve bu, Apple Watch Series 6’nın daha uzun zaman kullanılmasını sağlayan bir batarya ile kullanıma sunulacağını ön görüyoruz. Ayrıca Apple Watch 6 Series’nin Watch 5 ile aynı ekran teknolojisiyle kullanılacağı bazı raporlar da bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan raporlar ile yeni modelin ekran içi parmak izi sensörü ne sahip olduğunu gördük. Apple Watch Series 6’nın bu özelliği ile küçük ekranda parola yazmakla uğraşmak istemeyen kişiler için hem kolay hem de çok daha güvenli, pratik bir çözüm olacaktır. Apple Watch 6’nın içinde bulunan yeniliklerden biri, vücut sıcaklığınızı ölçme özelliğine sahip olmasıdır. Bu özellikte yoga, koşu gibi sporlar da size yardımcı olacaktır. Ayrıca Apple Watch 3, Watch 4, Watch 5 ve Watch 6 cihazları ile uyku takibi ve uyku analizi yeteneklerini kullanabilirsiniz.

Uzun süredir Apple’dan beklenen bir özelliktir. Yeni Kalp Hızı Sensörü de eklenen özellikler arasında yenilenen kalp hızı sensörü ile birlikte kalp ritmi ölçümü doğruluğu da artacaktır.