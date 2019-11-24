Android Cihazlarda Pop-up Reklam Sorunu Çözme

Günümüzün vazgeçilmez cihazları arasında gösterebileceğimiz android telefonlar, tablet bilgisayarlar gerçekten de hayatımızı oldukça kolaylaştırıyorlar. Fakat kolaylaştırmanın yanında canınızı da sıkmıyor değil. Canınızı sıkmalarının sebebi olarak sürekli karşınıza çıkan, bir türlü engelleyemediğiniz pop-up reklamlar diyebiliriz. Bir başka deyişle sürekli çıkan reklam virüsleridir. Peki, bu reklam virüslerinden nasıl kurtuluruz? Gelin bu konuya önce bu virüslerin telefonlarınıza ve ya tablet bilgisayarlarınıza nereden bulaştığını bularak başlayın.

Android Cihazlara Reklam Virüsü Nasıl Bulaşır?

Android cihazlara virüs nasıl bulaşır konusunda birçok şey söylenebilir. Güvenlik konusunda Android ile iOS cihazları karşılaştıracak olursak eğer, iOS cihazların bu yönden biraz daha güvenli olduğu söylenebilir. Bunun nedeni olarak ta Apple şirketinin uygulama marketine her uygulamayı kabul etmeyişini, cihazlarına istenilen yerden uygulama indirilmesine izin vermemesini gösterebiliriz.

Bu yüzden Android cihazlara göre daha güvenliler diyebiliriz. Android cihazlarda ise her hangi bir yerden indirilen dosyalardan ya da yine her hangi bir yerden indirip kurulan program ve ya oyunlardan reklam virüsü bulaşabiliyor.

Sadece güvenli olmayan yerlerden değil uygulama marketinden indirilen güvenilmez bir uygulamadan da bulaşabilir. İndirmiş olduğunuz dosyalar ya da uygulamalar biz farkında bile olmadan arka planda çalışmaya devam ederek Android cihazlarımıza bu reklam virüslerinden bulaştırabilirler. Bu yüzden en son indirdiğiniz dosyalardan ve ya uygulamalardan başlayarak virüsü tespit edebiliriz.

Android Cihazlardan Reklam Virüsü Nasıl Temizlenir?

Bu reklamları temizlemek için önce biraz analiz yapmanız gerekir. Analiz yaparken öncelikle kendi kendinize birkaç soru sorarak başlayabiliriz. Birkaç soru örneği verecek olursak; Ne zaman reklam görmeye başladığınızı, en son hangi siteye girdiğinizi, en son hangi uygulama ve ya oyunu indirdikten sonra reklam görmeye başladığınızı gibi sorular sorabiliriz.

Bunların dışında android cihazların arka planında çalışan uygulamaları kontrol edebilirsiniz.

En son indirdiğiniz uygulama ya da oyunu silerek tekrar reklam görüp görmeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz. Bunların hepsini denemenize rağmen hala karşınıza reklam çıkıyorsa android mobil cihazlar için olan antivirüs programları ile telefonunuzu taratabilirsiniz.

Bu şekilde problemin çözüleceğini düşünebiliriz. Ama hala reklam çıkmaya devam ediyorsa son olarak geriye telefonu sıfırlamak ve ya format atmak kalıyor diyebiliriz.