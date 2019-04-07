Akıllı Telefon Bataryası Doğru Nasıl Şarj Edilir?

Çağımızın ve hayatımızın en çok rağbet gören aracı telefonlardır. Akıllı telefon alırken bataryasının ömrüne bakmakta fayda vardır. Telefon alırken telefonun şarjının orijinal ve kendisine ait olmasına dikkat etmelisiniz.

Akıllı telefon bataryalarının ömrünü uzatmak isterseniz muhakkak kendi orijinal şarjı ile doldurmanız tavsiye edilir. Bir başka dikkat edilecek husus ise telefonun şarjı bitmeden telefonu şarja takmamak gerekir. Akıllı telefon bataryalarını şarjını bitirip ve telefonun kendine ait şarj aleti ile doldurulması gerekir.

Batarya Kullanımı

Zaruri ihtiyaçlardan oluşan telefon beraberinde bir takım sıkıntılar da getiriyor. Bunların başında bataryaların olur olmaz yerlerde ve zamanlarda bitmesi. Telefon alırken batarya gücüne ve ömrüne dikkat etmek gerekir. Genelde akşamları yatarken telefonu şarja takıp uygun bir zaman çıkarmak gerekir.

Şarja sık sık takılan telefon bataryaları çabuk bozulma ve tükenme noktasına gelir. Bunu önlemek için telefonu kendi şarjı ile doldurmanız gerekiyor. Telefon kullanıcıların batarya kullanımı yaparken bataryanın bitmesini beklemeleri gerekiyor. Aksi takdirde çok sık telefon bataryasını doldurmak bataryanın ömrünü kısaltır. Gündelik işlerinizin ve randevularınızın aksamaması ve sekteye uğramaması için bu hususları göz önünde bulundurmaları gerekir.

Şarj Aletleri

Piyasa birçok şarj aleti mevcuttur. Akıllı telefonların şarj aletleri birçok telefona takılıp kullanılabilir. Bu şarj aletleri kullanan kullanıcıların çoğu bir an önce telefon bataryasını doldurup şarj etmenin peşindedir. Bunları yaparken telefona ve bataryaya zarar verdiklerini akıllarına hiç getirmezler. Bu tür kullanımlar hem telefona hem bataryaya ciddi zararlar verebilir. Bunun önüne geçmenin tek yolu telefona ait olan şarj aletini kullanmak ve her zaman olur olmaz yerlerde telefonu şarj etmemek gerekir.

Telefon bataryasının bitmesini beklemek gerekir. Acil durumlar için kendi şarj cihazınızı yanınızda taşımanızda fayda vardır. Piyasaya sürülen ve orijinal olmayan şarj aletlerine önlem almak için şarj cihazlarını satan bayilerden almakta yarar vardır. Orijinal olmayan aletler telefona zarar verebileceği gibi telefonun donmasına ve virüs kapmasına da neden olabilir. Bu tür sorunlar yaşamamak için akıllı telefon bataryalarını doğru bir şekilde şarj etmek gerekir.