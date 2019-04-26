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Akıllı çocuk saati uçak modu alma ve yazılım güncelleme

tarafından 26 Nisan 2019 Tarihinde eklendi

Alcatel Move Time akıllı çocuk saatinde uçak moduna geçme ve saati güncelleme yapma konusunda sizleri bilgilendirmek istedik.

Uçak modunu çok fazla kullanmayacaksınız ama yeri geldiğinde yapabilmeniz için sitemize eklemek istedik.

Güç tuşuna 3 saniye basılı tuttuğunuzda ekrana uçak modu resmi ile kapatma simgesi gelecektir. Ses seviyesi azaltma tuşu ile seçiminizi yapıp ister uçak moduna geçebilir yada komple kapatabilirsiniz.

Güncelleme işlemi için herhangi bir özel işlev yapmanıza gerek bulunmamaktadır. İndirme bildirimi geldiğinde otomatik indirme tamamlandıktan sonra akıllı çocuk saati tekrardan başlayacaktır.

Not: Bu arada akıllı çocuk saatinizi kontrol etmek için App Store yada Google Play Store’dan MoveTime uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.

Yukarıdaki barkod tarayıcılarını kullanarak telefonunuza uygun olan işletim sistemi uygulamasını indirebilirsiniz.

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