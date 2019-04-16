Akıllı çocuk saati SIM kart takma (Alcatel Move Time)

Alcatel Move Time akıllı saat SIM kart takma konusunda bilgilendirmek istedik. Bir ziyaretçimiz bize bu çocuk akıllı saatini aldığını ve SIM kart takma konusunda mail desteği istemiştir.

Son zamanlarda akıllı çocuk saatleri oldukça popüler oldu diyebiliriz. Neden derseniz çocuklarına anlık olarak ulaşabilmek ve uydu üzerinden nerede olduğunu takip edebilmek için biçilmez kaftan diyebiliriz.

Alcatel Move Time akıllı saati kullanmanız için NANO SIM kartınız olması gerekmektedir. Nano SIM kart tedarik ettikten sonra resimde görüldüğü şekilde SIM kartınızı yerleştirmeniz gerekmektedir. Saatin arkasında bulunan yuvayı küçük tornavida ile sökmeniz gerekmektedir.

SIM kartınızı yerleştirdikten sonra tekrar saatin arkasına takıp vidasını tekrardan sıkmanız gerekiyor.

Saatinizi açmak/kapatmak için Güç tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Saatiniz çöktüğünde yeniden başlatmak için Güç tuşuna 8 saniye

basılı tutunuz.

Not: Alcatel Move Time akıllı çocuk saati hakkında sormak istediğiniz soru varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.