600 TL altı 4.5G uyumlu 3 adet akıllı telefon önerisi

600 TL altında akıllı telefon almayı planlıyorsanız bu yazımızda sizlere 3 adet akıllı telefon öneriyoruz. Bu önerdiğimiz 3 model 4.5G uyumludur.

LENOVO K5

LENOVO K5 EKRAN ÖZELLİKLERİ

600 TL altı ilk model önerimiz olan Lenovo K5 modelinde 5.0 inçlik bir IPS LCD ekran teknolojisi kullanılmaktadır. Ekran/Gövde oranı % 68.36’dır. Ekranın Piksel Yoğunluğu ise 294’dür. Kullanıcı arayüzü ise Vibe UI

BATARYA ÖZELLİKLERİ

Lenovo K5 modelinde 2750 mAh’lık bir batarya bulunmaktadır. Bu batarya ile 4.5G açık olduğunda 6 saate kadar video izleyebiliyorsunuz. Yine 4.5G açık olduğunda 12 saat müzik dinleyebilirsiniz. Değiştirebilir bataryasının da olduğunu not düşelim.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Bu akıllı telefon 1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 415 chipset’i barındırmaktadır. Grafik işlemcisi olarak Adreno 405’in tercih edildiğini görüyoruz. 2 GB RAM ile orta seviyede iyi performans hedeflemektedir.

LENOVO K5 HAFIZA ÖZELLİKLERİ

Her giriş seviyesinde olan akıllı telefonlarda olduğu gibi bu modelde 16 GB dahili depolama hafızası bulunmaktadır. Ayrıca microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 32 GB’a artırabilirsiniz.

LENOVO K5 KAMERA ÖZELLİKLERİ

13 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka kamera ile 1080p FULL HD video kaydı yapabilirsiniz. Özçekim kamerası ise 5 MP’dir. Ön kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydı çekebilirsiniz.

İŞLETİM SİSTEMİ

Android işletim sistemi olaran Android 5.1.1 Lollipop sürümü ile yüklü gelmektedir. Maalesef Android 6.0 Marshmallow sürümüne geçiş yapmamaktadır.

4.5G desteği yer aldığı, parmak izi okuyucusunun olmadığı Lenovo K5 modeli satış fiyatı 599 TL’dir.

KAAN N1

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Kaan N1 modelinde 5.0 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahiptir. Ekran/Gövde oranı % 68.37’dir. Bu ekranın Piksel Yoğunluğu 294 PPI’dir.

BATARYA ÖZELLİKLERİ

5.0 inlik bir ekranı 2300 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Değiştirebilir bataryası yer almıyor. Bu batarya ilse 12 saat aktif görüşme yapabilir ve 210 saate kadar bekleme süresini görebilirsiniz.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Kaan N1’de 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6737 yonga seti tercih edilmiştir. Grafik işlemcisi olarak Mali-T720 Mp2 yer almaktadır. 2 GB RAM ile orta seviyede iyi bir performans hedeflemektedir.

HAFIZA ÖZELLİKLERİ

16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken microSD hafıza kartı ile kapasitesini 32 GB’a kadar artırabilirsiniz.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Arka ana kamerası 13 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. Arka kamerası F2.0 diyafram aralığına sahip ve 720p HD video kaydı yapabilirsiniz. Öz çekim kamerası ise 5 MP’dir.

İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Android 7.0 Nougat sürümü ile yüklü gelmesi oldukça avantaj yaratmaktadır. Android 8.0 Oreo sürümüne geçiş yapıp yapmama konusunda netlik bulunmuyor.

DİĞER ÖZELLİKLERİ

4.5G desteği, parmak izi okuyucusu ve Radyo özelliğinde bulunduğu Kaan N1 modeli satış fiyatı 549 TL’dir.

Editör Notu: Kaan N1 modeli eşdeğer başka modellere göre kıyasladığınızda parmak izi okuyucusu bulunuyor.

VESTEL VENUS 5530

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Bu model diğerlerine göre kıyasladığınızda büyük bir ekran ile gelmektedir. 5.5 inçlik ekranı ile rahat bir kullanım hedeflemektedir. 267 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojisini kullanmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise % 70.79’dur.

BATARYA ÖZELLİKLERİ

Bu büyüklükteki bir telefonu 2920 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. Değiştirebilir bataryasının olduğunu hatırlatalım.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

8 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası ile 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilirsiniz. Özçekim kamerası ise 5 MP çözünürlüğüne sahiptir.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli 2 GB RAM’li Qualcomm Snapdragon 212 yonga seti tercih edilmiştir. Grafik işlemcisi olarak Adreno 304 yer almaktadır.

HAFIZA ÖZELLİKLERİ

Vestel Venus 5530 modelinde 16 GB’lık dahili depolama hafızası bulunmaktadır. MicroSD kart ile kapasitesini 64 GB’a kadar artırabilirsiniz.

İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Android işletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow sürümü ile yüklü gelecektir. Android 7.0 Nougat sürümünü maalesef alamamaktadır.

4.5G desteği ile birlikte Vestel Venus 5530 modeli 539 TL’den satılmaktadır.

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