3 farklı yöntem: Galaxy Note 10 ekran görüntüsü alma

Samsung Galaxy Note 10 tanıtıldıktan sonra bu telefonu beğenenlerin sayısı oldukça fazla oldu.

Bu sefer sizlere Samsung Galaxy Note 10 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Galaxy Note 10’da ekran görüntüsü 3 farklı yöntem ile alınmaktadır.

Birinci Yöntem

Hemen hemen her telefonda olduğu gibi Galaxy Note 10’da güç tuşu + ses kısma tuşlarına aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Genel olarak bu kısayol en çok tercih edilen yöntemdir.

İkinci Yöntem

Telefonunda bulunan sensörler sayesinde elinizi ekranın üzerinde sola ya da sağa kaydırmanız yeterli olacaktır.

Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşunu aktifleştirmeniz yeterli olacaktır.

Üçüncü Yöntem

Bildiğiniz üzere Note 10’da S Pen bulunmaktadır. S Pen ile birçok işlevi yapabilirsiniz. Eğer S Pen’i aktif olarak kullanıyorsanız S Pen’i yuvasından çıkartıp “Ekran Notu” üzerinde dokununuz. Genelde bu yöntemi S Pen’i önceden çıkartıp elinde olanlar tercih etmektedir.