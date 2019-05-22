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2 farklı yöntem: Galaxy A20 ekran görüntüsü alma

tarafından 22 Mayıs 2019 Tarihinde eklendi

Bu yazımızda sizlere ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Akıllı telefonlarda en çok tercih edilen özellik kesinlikle ekran resmini çekmektir. Galaxy A20 ekran görüntüsü 2 farklı şekilde alınmaktadır. İkinci yazacağımız yöntem çok fazla tercih edilmiyor ama biz yinede eklemek istedik.

1. Yöntem

Bu yöntem hemen hemen her akıllı telefonda kullanılan Ses Kısma tuşu ile Açma/kapama tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutulması ile alınmaktadır.

2. Yöntem

Ellerinizi ekran üzerinden kaydırarak alabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için ayarlardan aktif etmeniz gerekmektedir. Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler
ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirin.

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