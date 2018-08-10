1000 TL altı büyük ekranlı Laptop modelleri

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Bu yazımızda sizlere 1000 TL altı 14 inç laptop modellerinden bahsetmek istiyoruz.

Bir ziyaretçimiz 1000 TL altı alabileceğim bilgisayar modellerinin hangiler olabileceği konusunda fikir istediği için bu yazıyı eklemek ihtiyacı duyduk. 1000 TL altında onlarca laptop bulunuyor fakat büyük ekranlı olarak en büyük 14 inçlik modeller olduğu için biz 3 adet laptop seçim bazı teknik özeliklerinden de bahsedeceğiz.

1. Model HP 14-bs006nt

Bu laptop 14 inçlik HD ekran çözünürlüğüne sahiptir. Ekranı dokunmatik mi diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıt hayır olacaktır. Ağırlığı 1.90 Gram’dır. 4 GB RAM, 512 GB sabit HDD, İntel Celeron 1.60 GHz ve çift çekirdekli İntel Celeron N3060 işlemci modeli bulunmaktadır.

USB 2.0 çıkış 1 adet, USB 3.0 çıkışı 3 adet, HDMI çıkışı, hafıza kartı okuyucusu ve bluetooth özellikleri bulunmaktadır.

HP 14-bs006nt modeli 999 TL’den satılmaktadır. Bu arada bu model de işletim sistemi bulunmamaktadır. Zaten lisanslı bir Windows işletim sistemi olsa en az 200 TL daha fazla olacaktı.

2.Model Dark Evo N1400

Bu modelde de 14 inçlik HD ekran bulunuyor. Ekran panel tipi LED’dir. 1.46 Gr ağırlığında ve sadece siyah rengi bulunmaktadır. İŞletim sistemi olarak Windows 10 Home ile yüklü olarak gelmektedir.

1.44 GHz hızında çalışan Intel Atom X5-Z8300 İşlemci modeli bulunuyor. 2 GB DDR3 RAM yer almaktadır. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bluetooth, USB, HDMI ve microSD hafıza kart okuyucusu bulunuyor. 1000 mAh’lık batarya kapasitesi ile Dark Evo N1400 modeli 899 TL’den satılmaktadır. Bu modeli genellikle oyun harici sadece internet gibi basit işlemler için kullanabilirsiniz.

3.Model Hometech Elite Book 14

Bu model 14.1 inçlik HD ekrana sahiptir. Windows 10 Home işletim sistemi ile yüklü gelmektedir. 1.37 Kg ağırlığında ve sadece Altın rengi bulunmaktadır. 4 GB RAM bulunuyor ve ekstradan RAM takamazsınız.1.10GHz hızında çalışan Intel Celeron N3350 İşlemci modeli bulunmaktadır. Çift çekirdekli olduğunu hatırlataım. 32 GB’lık hafızası bulunmaktadır. Sabit HDD yer almıyor. 9000 mAh batarya kapasitesi, USM, HDMI ve microSD kart okuyucusu olan Hometech Elite Book 14 modeli 939 TL’den satılmaktadır.