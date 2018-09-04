Soru: Yeni İ30 bagajı geniş mi? Yorumlar neler

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İbrahim isimli bir arkadaşımız 2018 Hyundai İ30 almayı planladığı ve bagaj konusunda fikirlerimizi istemiştir.

Aslında bu arabanın 0 modelini almayı planlıyorsanız sizi etkileyen bagajı olmamalıdır. Neden derseniz bu araba zaten C segmentinde bir araçtır. Ayrıca C segmentinde heçbek tarzı olduğu için bu arabanın bagajının sedan arabalar gibi çok büyük olmasını beklemek hayal kırıklığı yaratacaktır.

Biz yinede bir fırsatını bulduk ve yeni 2018 Hyundai İ30 bagajını inceledik. Kişisel olarak görüşümüz C segmentinde oldukça büyük bir bagajı bulunuyor. 395 LT bagaj hacmi küçümsenecek bir bagaj hacmi değildir. Eşdeğerlerine göre kıyaslama yaparsanız bagajın ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz.

Yeni İ30’un bir önceki kasa tasarımındaki bagaj hacmine baktığımızda ise 378 LT olduğunu görüyoruz. Hyundai yeni görüntüsünde bagaj hacmini artırdığını görüyoruz.

Sonuç olarak bu araba spor araba tarzıdır. Ben bagaja önem veriyorum diyorsanız sedan tiplerine bakınız.