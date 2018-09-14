Seat Rölanti dalgalanma problemi

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Bir ziyaretçimiz Seat İbiza arabasında yaşadığı rölanti dalgalanması hakkında bizlere bilgi vermek için güzel bir yazı göndermiştir.

Bizde bu yazıda kelime düzeltmeleri yaparak sitemize eklemek istedik.

Seat İbiza arabamda 500-1000 devir arasında rölanti dalgalanması yaşadım. Rölanti 500 devir düşüyor ve daha sonra tekrar normal rölanti deviri 900’e çıkıyor. Bu durum can sıkıcı olduğu için üzerine düşüp sorunu çözdüğümü düşünüyorum.

İlk olarak motorda boğaz kelebeği temizliği yaptırdım. Bu temizlikten sonra rölanti dalgalanması devam etti. Daha sonra işi bilen bir ustaya gidip adaptasyon ayarı yaptırdım. Yıllık bakımdan sonra adaptasyon ayarı yapılması gerekiyormuş. Bu ayarı yaptırdıktan sonra rölanti dalgalanması şimdilik kesildi. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak göreceğiz. Gelişmeler oldukça ekleyeceğiz. Bu adaptasyon ücreti için 20 TL aldılar.

Not: Seat rölanti dalgalanma sorunu yaşayan ve bu sorunu çözen araba kullanıcılarımız varsa bize yorum yazarak gönderirse bu yazıya ekleyelim.