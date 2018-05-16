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Seat Ibiza Signo özellikleri ve bilinmeyen özellikleri

tarafından 16 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

2004 İbiza Signo teknik özelliklerini merak ediyorsanız sizleri bilgilendirmek istedik. Tabi ayrıca bilinmeyen özelliklerinden de bahsetmek istiyoruz.

Seat ’nın signo modeli en donanımlı olanıdır. Hız sabitleyici, 4 cam otomatik, uzaktan kumanda, ESP, Dijital Klima, 2 Airbag, Yol bilgisayarı, Sis farları, Spor koltuklar, sürücü ve yan koltuğu yükseltip alçaltabiliyorsunuz.

Yukarıda yazdığımız özelliklerin 2004 model bir arabada olduğunu düşünürsek oldukça başarılı bir donanımdır.

Ayrıca belki bilmediğiniz birkaç özellikten bahsetmek istiyoruz.

Seat modelinde iki farklı kapı açma modu bulunmaktadır. Birincisi anahtarın açma tuşuna bir kez bastığınızda sadece şoför kapası açılmaktadır. İki kez bastığınızda ise tüm kapılar açılmaktadır. Bu kilit modunu devre dışı bırabilir yada normal kilit modunu kullanabilirsiniz.

Diğer size önerebileceğimiz bir özellik ise açık olan camlarınızı anahtar ile kapabiliyorsunuz. Arabadan indikten sonra anahtarı kapıya takın ve sağa doğru çevirip bekleyin. Bir kaç saniye sonra camların kapandığını göreceksiniz. Aynı şekilde camlarıda bu şekilde açabilirsiniz.

Yukarıda yazmış olduğumuz iki özellik sizde yoksa bilgisayar yardımı ile aktif edebilirsiniz. Sanayilerde bu işi yapan kişiler iş başına 20 TL gibi bir ücret almaktadır.

Not: Bilgisayar ile bağlanan kişinin yazılımından dolayı Comfort bölümüne ulaşamazsa size arızalı diyebilir. Bunun için orjinal yazılım kullanan kişiden yardım alınız.

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