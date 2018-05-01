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Seat İbiza ortalama yakıt tüketimi sıfırlanıyor (Cevaplandı)

tarafından 1 Mayıs 2018 Tarihinde eklendi

Soru: İbiza 2004 arabamda yakıt ortalaması kendi kendine sıfırlanıyor.

Cevap: Merhabalar. Seat İbiza 2004 model arabalarda iki farklı fonksiyonda yol bilgisayarı bulunmaktadır. 1 Numaralı menüde arabayı çalıştırıp gideceğiniz yere kadar olan yakıt tüketim ortalaması gözükmektedir. Bu değer arabayı durduğunuzda belli bir süre çalıştırmadığınızda otomatik olarak sıfırlanmaktadır. Bu arabanın kendi özelliğidir.

2 numaralı menüde bulunan yakıt tüketimi ise siz sıfırlamadığınız sürece çalışmaktadır. Yani 2 numaralı yol bilgisayarı ana değerleri gösteren bölümdür.

2 numaralı yol bilgisayarına nasıl geçerim diyorsanız silecek kolunun hemen altında bulunan yuvarlar küçük tuşa basmanız yeterli olacaktır.

Bilgi: Yakıt tüketimi yada diğer değerleri sıfırlamak istiyorsanız silecek kolunun altındaki yuvarlar tuşa basılı tutmanız yeterli olacaktır.

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