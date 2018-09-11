Renault Kadjar lastik basınçları kaç PSI olmalıdır?

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Renault Kadjar tüm modellerinde arka ve ön lastiklerin basınç değerleri kaç olmalı konusunda sizlere bilgilendirmek istedik.

Araba sahiplerinin uzun yola çıkacağı zaman en çok kafa yorduğu sorulardan bir tanesi lastiklerin basınç değerleridir. Çevreden ve aileden öğrenilen sabit basınç değerleri kullanmak yerine doğru basınç değerleri ile arabanızda hem yakıt tasarrufu hem de yol tutuşunu artırabilirsiniz.

Renault Kadjar modellerinin lastik basınç değerlerini sizinle paylaşmak istiyoruz.

Renaul Kadjar 1.2 motor

215/65 R16

Minimum: 2.3 (ön) 2.1 (arka)

Maksimum: 2.3 (ön) 2.6 (arka)

215/60 R17

Minimum: 2.3 (ön) 2.1 (arka)

Maksimum: 2.3 (ön) 2.6 (arka)

225/45 R19

Minimum: 2.3 (ön) 2.1 (arka)

Maksimum: 2.3 (ön) 2.6 (arka)

Renault Kadjar 1.5 Motor

215/60 R17

Minimum: 2.3 (ön) 2.1 (arka)

Maksimum: 2.3 (ön) 2.6 (arka)

Renault Kadjar 1.6 Motor

225/45 R19

Minimum: 2.3 (ön) 2.1 (arka)

Maksimum: 2.3 (ön) 2.6 (arka)

Not: Yukarıdaki değerler BAR olarak gösterilmektedir. Benzin istasyonları yada başka yerlerde lastik basınç birimi PSİ’dır.

1 Bar: 14,50326 PSİ’dır.