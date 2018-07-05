Passat indikten sonra farların açık kalması nasıl yapılır?

Yeni Passat alan bir kişi bize arabadan indikten sonra farların belli bir saniye nasıl açık kalacağı konusunda yardım istemiştir.

Passat D segmenti’nin favori araçlarından bir tanesidir. Özellikle tam donanımlı olanı aldığınızda tüm isteklerinize cevap verecektir.

Arabadan indikten sonra farların açık kalma özelliğine Follow Me özelliği denmektedir. Bu farkı özellikle geceleri evinize giderken çok işe yaramaktadır.

Passat indikten sonra farların açık kalması için kontak kapalıyken bir kez selektör yapın ve arabadan ininiz. Kapıları kilitledikten sonra farlar belli bir süre açık kalacaktır. Açık kalma süresini menüden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca bu özellik sadece gece devreye girmektedir. Otomatik far olduğu için sadece gece yanacaktır.

Sizinde eklemek istediğiniz güzel bir bilinmeyen özellik varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Bu sayede güzel bir paylaşım platformu oluşturmuş oluruz.

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