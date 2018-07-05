Ana Sayfa / Araba Haberleri / Passat indikten sonra farların açık kalması nasıl yapılır?

Passat indikten sonra farların açık kalması nasıl yapılır?

tarafından 5 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

Yeni Passat alan bir kişi bize arabadan indikten sonra farların belli bir saniye nasıl açık kalacağı konusunda yardım istemiştir.

Passat D segmenti’nin favori araçlarından bir tanesidir. Özellikle tam donanımlı olanı aldığınızda tüm isteklerinize cevap verecektir.

Arabadan indikten sonra farların açık kalma özelliğine Follow Me özelliği denmektedir. Bu farkı özellikle geceleri evinize giderken çok işe yaramaktadır.

Passat indikten sonra farların açık kalması için kontak kapalıyken bir kez selektör yapın ve arabadan ininiz. Kapıları kilitledikten sonra farlar belli bir süre açık kalacaktır. Açık kalma süresini menüden düzenleyebilirsiniz. Ayrıca bu özellik sadece gece devreye girmektedir. Otomatik far olduğu için sadece gece yanacaktır.

Sizinde eklemek istediğiniz güzel bir bilinmeyen özellik varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Bu sayede güzel bir paylaşım platformu oluşturmuş oluruz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir