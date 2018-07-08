Ana Sayfa / Araba Haberleri / Passat geri vites ile sağ aynanın otomatik olarak aşağıya inmesi

Passat geri vites ile sağ aynanın otomatik olarak aşağıya inmesi

tarafından 8 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

geliştikçe arabaların teknik donanımlarıda artmaktadır.

Örnek vermek gerekirse geri vitese taktığınız zaman sağ aynanın aşağıya otomatik olarak inmesi çok etkileyici bir özelliktir.

modelinde bu özellik bulunmaktadır. Tabi her ’ta bu özellik maalesef yer almıyor. Highline modellerinde bu özellik standart oluyor. Comfortline modellerinde ise vagcom ile açıldığı söyleniyor fakat biz bu konu hakkında emin konuşamıyoruz. Eğer Comfortline araç sahibi bir ziyaretçimiz bu özelliği olup olmadığı konusunda bize bilgi verirse çok memnun oluruz.

Geri vitese taktığınızda sağ aynanın otomatik olarak aşağıya inmesi için aynayı R konumuna almanız yeterli olacaktır. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız yada iptal etmek istiyorsanız aynayı 0 konumuna alınız.

Değerli ziyaretçilerimizin eklemek istediği Passat özellikleri varsa yorum olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Konu içine ekleyip güzel bir paylaşım platformu oluşturabiliriz.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir