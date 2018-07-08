Passat geri vites ile sağ aynanın otomatik olarak aşağıya inmesi

Teknoloji geliştikçe arabaların teknik donanımlarıda artmaktadır.

Örnek vermek gerekirse geri vitese taktığınız zaman sağ aynanın aşağıya otomatik olarak inmesi çok etkileyici bir özelliktir.

Passat modelinde bu özellik bulunmaktadır. Tabi her Passat’ta bu özellik maalesef yer almıyor. Highline modellerinde bu özellik standart oluyor. Comfortline modellerinde ise vagcom ile açıldığı söyleniyor fakat biz bu konu hakkında emin konuşamıyoruz. Eğer Comfortline araç sahibi bir ziyaretçimiz bu özelliği olup olmadığı konusunda bize bilgi verirse çok memnun oluruz.

Geri vitese taktığınızda sağ aynanın otomatik olarak aşağıya inmesi için aynayı R konumuna almanız yeterli olacaktır. Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız yada iptal etmek istiyorsanız aynayı 0 konumuna alınız.

Değerli ziyaretçilerimizin eklemek istediği Passat özellikleri varsa yorum olarak göndermeniz yeterli olacaktır. Konu içine ekleyip güzel bir paylaşım platformu oluşturabiliriz.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)