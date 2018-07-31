Opel İnsignia uzaktan kumanda pil modeli

Opel arabalarda uzaktan kumanda pilinin tipini araştırıyorsanız sizlere ufak bir bilgilendirme yazmak istedik.

Bir ziyaretçimiz Opel İnsignia aracı olduğunu, 7 yıl önce satın aldığını ve artık uzaktan kumanda pilinin zayıfladığından dolayı pilini kendi değiştirmek istediği için hangi tür pil alacağı konusunda yardım istemiştir.

Teknoscrool.com olarak uzun bir arayıştan sonra 2011 model İnsignia modellerinde kullanılan uzaktan kumanda pilinin CR 2032 olduğunu öğrendik. Pili kendiniz değiştirmek istiyorsanız CR 2032 tipi pil alarak yenileyebilirsiniz. İnsignia uzaktan kumanda pili değiştirmek için ilk olarak içe katlanmış olan anahtarı dışarı çıkartın. Daha sonra kumandanın üzerindeki pil ünitesini açıp değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Opel İnsignia uzaktan kumanda pili ortalama 2 TL civarındadır. En iyi kalitedki olan pili ise 6 TL civarındadır. Basit bir işlem olduğu için elinizden geliyorsa kendiniz değiştirin. Ben değiştiremem diyorsanız pili alıp servise gidip ayak üstüde değiştirebilirsiniz. Uzaktan kumanda pilleri çok uzun süre dayandığı için büyük ihtimal bir daha değiştirmenize gerek kalmayacaktır.

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