Opel Astra ve İnsignia Start-Stop (ECO) özelliği devreye girmiyor

Opel Astra J kasa’nın bazı paketlerinde start-stop özelliği bulunmaktadır. Bu özellikle gerekli şartlar sağlandığında motor otomatik olarak stop ediyor ve hareket etmek istediğiniz motor çalışmaktadır.

Örnek vermek gerekirse kırmızı ışıkta durdunuz ve vitesi boşa alıp ayağınızı debriyajdan çektiğinizde arabanın motorunu durmaktadır. Sadece motor duruyor. Klima yada elektrik isteyen aksamlar çalışmaktadır.

Genellikle kullanıcılar start-stop devreye girmediğinde hemen şüphelenip acaba bir sorun mu var diye araştırma yapmaktadır. Bu yazımızda size Start-Stop özelliğinin başı şartlarını yazmak istedik.

Arabanız yeterli motor sıcaklığına ulaşmadığı zaman,

Klima açık ve üfleme derecesi yüksek olduğunda,

Durduğunuz zemin düz olmadığında,

Akünüzün gerekli olduğu kadar verim vermemesi,

Partikül filtrenizin dolu olduğu zaman gibi durumlarda devreye girmiyor.

Yukarıda yazdığımız gibi daha birçok durumda devreye girmemektedir. Kısacası motoru yoracak yada güç isteyecek durumlarda start-stop çalışmamaktadır.

Fotoğrafta gördüğünüz üzere ECO tuşu bu işe yaramaktadır. Kısa bir mesafe gidecekseniz start-stop özelliğini kapabilirsiniz. Kısa aralıklarla dur-kalk yaptığınızda bu özellik sizi rahatsız edebilir.

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