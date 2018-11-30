Megane Aşırı Hız Hatası açma ve kapama

Araba konusunda gelen destek sorularını yanıtlamaya devam ediyoruz. Bu gelen soru oldukça ilgimizi çekti ve araştırıp cevabını herkese vermek istedik.

Bir Renault Megane kullanıcısı hızlı gitmediği halde Aşırı Hız ikazı aldığını ve bu sorunu nasıl çözebileceği konusunda yardım istemiştir.

Renault Megane modellerinde Aşırı Hız Hatası alıyorsanız aşağıdakiler ilginizi çekebilir.

Ön camınız temiz değilse,

Güneş, kamera görüşünü engelliyorsa,

Gece şartları ve aşırı siste araba kullanıyorsanız,

Tabelalar okunmuyor; Tabelalar kirli yada önü kapanmışsa,

Aşırı Hız Hatası uyarısını devre dışı bırakabileceğinide hatırlatmak istiyoruz. “Araç”, “Sürüş yardımı”, “Speed alert settings” menüsünü, ardından “ON” veya “OFF” seçeneklerini kullanınız.

Aşırı hız hatası verebilmektedir. Tüm bunlara rağmen arıza devam ediyorsa seyir sisteminden alınan bilgilerde sıkıntı olduğu için servise gitmenizde fayda bulunmaktadır. Vag-Com ile sorun ortaya çıkacaktır. Aşırı hız hatası harici bir sorunuz olursa bize yorum yazarak yada info@teknoscrool.com mail adresimize gönderebilirsiniz.