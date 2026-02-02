Araba Haberleri

Terramar Impulse, Supreme ve VZ-Line farkları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Şubat 2026
0 2 dakika okuma süresi
Impulse, Supreme ve VZ-Line olarak ayrılıyor. Motor ve temel performans özellikleri (150 PS, DSG şanzıman, yakıt tüketimi ~6.1-6.6 l/100 km) tüm paketlerde ortak; farklar ağırlıklı olarak tasarım, konfor, multimedya ve premium özelliklerde yoğunlaşıyor.
Tüm paketlerde ortak standart özellikler (kısaca):
  • 12,9″ bilgi-eğlence ekranı + kablosuz Apple CarPlay/Android Auto
  • CUPRA CONNECT (navigasyon, acil çağrı, My CUPRA app)
  • LED aydınlatmalar (Bi-LED ön farlar, Infinite LED arka farlar)
  • 3 bölgeli klima, geri görüş kamerası (bazı opsiyonel), çok renkli ambiyans aydınlatması
  • Adaptif hız sabitleyici (ACC), şerit takip asistanı, Front Assist, Travel Assist gibi güvenlik sistemleri
  • Spor direksiyon, F1 vites kulakçıkları, progresif direksiyon

Paketler Arası Ana Farklar (Karşılaştırmalı)

Impulse (Giriş seviyesi, daha temel ama sportif):

  • Jantlar: 19″ Spectrum mat siyah/gümüş alüminyum jantlar (255/45 R19 lastikler)
  • Farlar: Standart Bi-LED ön farlar + dönüşe duyarlı LED sis farları
  • Koltuklar: Standart spor koltuklar (elektrikli bel desteği var, ısıtma/elektrikli ayar opsiyonel)
  • Ses Sistemi: 9 hoparlörlü standart sistem
  • Diğer: Aydınlatmalı kapı eşik kaplamaları (bazı detaylarda opsiyonel), DCC Pro adaptif şasi opsiyonel, yan aynalar elektrikli/ısıtmalı/katlanabilir (hafıza opsiyonel)
  • Genel: Daha fazla opsiyonel donanım ihtiyacı var; fiyat/performans odaklı.

Supreme (Impulse’a göre daha premium):

  • Jantlar: 20″ Vortex siyah/bakır alüminyum jantlar (255/40 R20 lastikler) – daha büyük ve sportif görünüm
  • Koltuklar: Isıtmalı ön koltuklar + elektrikli ayarlanabilir/hafızalı sürücü koltuğu standart
  • Şasi: DCC Pro (Dinamik Şasi Kontrolü Pro – adaptif süspansiyon) standart (Impulse’da opsiyonel)
  • İç Detaylar: Aydınlatmalı CUPRA logolu alüminyum kapı eşik kaplamaları standart
  • Diğer: Birçok konfor özelliği Impulse’dan standart hale getirilmiş (örneğin ısıtmalı koltuklar, hafızalı ayarlar)
  • Genel: Orta seviye premium; Supreme ile VZ-Line arası farklar DCC, jant ve bazı iç detaylarda yoğunlaşıyor.

VZ-Line (En üst seviye, en sportif ve premium):

  • Jantlar: 20″ Hadron mat siyah/gümüş alüminyum jantlar (255/40 R20 lastikler)
  • Farlar: HD Matrix LED Ultra ön farlar (adaptif, seremoni aydınlatmalı) + Infinite LED arka farlara entegre aydınlatmalı CUPRA logosu
  • Koltuklar: CUPRA Bucket tipi spor koltuklar (bakır dikişli gri/siyah Dinamica veya deri döşeme), ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir + hafızalı sürücü koltuğu standart
  • Ses Sistemi: 12 hoparlörlü Sennheiser premium ses sistemi (subwoofer, amfi, surround – opsiyonel değil standart)
  • Diğer: Yan ayna altlarında CUPRA logolu karşılama ışığı standart, daha premium iç ambiyans (koltuk kafalıklarında CUPRA logoları, bagaj/torpido LED aydınlatmaları), DCC Pro standart
  • Genel: En dolu paket; deri Bucket koltuklar, premium ses, gelişmiş Matrix farlar ve logo detayları ile ayrılıyor. VZ-Line, performans hissi ve lüksü maksimize ediyor.

Özet Fark Tablosu (Ana Kategorilerde)

  • Dış Tasarım: Impulse → 19″ jantlar | Supreme → 20″ Vortex jantlar | VZ-Line → 20″ Hadron jantlar + HD Matrix LED farlar + CUPRA logo aydınlatmaları
  • İç Konfor & Koltuklar: Impulse → Temel (ısıtma/elektrikli opsiyonel) | Supreme → Isıtmalı + elektrikli/hafızalı standart | VZ-Line → Bucket spor koltuklar + premium döşeme + tam elektrikli/hafızalı standart
  • Şasi & Sürüş: Impulse → DCC Pro opsiyonel | Supreme & VZ-Line → DCC Pro standart (daha dinamik yol tutuş)
  • Ses & Multimedya: Impulse & Supreme → 9 hoparlör | VZ-Line → Sennheiser 12 hoparlör premium
  • Premium Detaylar: VZ-Line’da en çok ( karşılama ışıkları, logolu eşikler, LED ayak aydınlatmaları vs.)
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Şubat 2026
0 2 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Renault Megane ICON pakete eklenebilecek opsiyonların fiyatları (Şubat 2026)

2 Şubat 2026

CUPRA Terramar 2026 Şubat ayı fiyatları netleşti

2 Şubat 2026

Cupra formenter: Supreme ve VZ-Line Paketleri Arasındaki Farklar

12 Aralık 2025

Cupra Terramar Supreme ile Impulse Arasındaki Farklar

26 Kasım 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu