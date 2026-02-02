Araba Haberleri
Terramar Impulse, Supreme ve VZ-Line farkları
Impulse, Supreme ve VZ-Line olarak ayrılıyor. Motor ve temel performans özellikleri (150 PS, DSG şanzıman, yakıt tüketimi ~6.1-6.6 l/100 km) tüm paketlerde ortak; farklar ağırlıklı olarak tasarım, konfor, multimedya ve premium özelliklerde yoğunlaşıyor.
Tüm paketlerde ortak standart özellikler (kısaca):
- 12,9″ bilgi-eğlence ekranı + kablosuz Apple CarPlay/Android Auto
- CUPRA CONNECT (navigasyon, acil çağrı, My CUPRA app)
- LED aydınlatmalar (Bi-LED ön farlar, Infinite LED arka farlar)
- 3 bölgeli klima, geri görüş kamerası (bazı opsiyonel), çok renkli ambiyans aydınlatması
- Adaptif hız sabitleyici (ACC), şerit takip asistanı, Front Assist, Travel Assist gibi güvenlik sistemleri
- Spor direksiyon, F1 vites kulakçıkları, progresif direksiyon
Paketler Arası Ana Farklar (Karşılaştırmalı)
Impulse (Giriş seviyesi, daha temel ama sportif):
- Jantlar: 19″ Spectrum mat siyah/gümüş alüminyum jantlar (255/45 R19 lastikler)
- Farlar: Standart Bi-LED ön farlar + dönüşe duyarlı LED sis farları
- Koltuklar: Standart spor koltuklar (elektrikli bel desteği var, ısıtma/elektrikli ayar opsiyonel)
- Ses Sistemi: 9 hoparlörlü standart sistem
- Diğer: Aydınlatmalı kapı eşik kaplamaları (bazı detaylarda opsiyonel), DCC Pro adaptif şasi opsiyonel, yan aynalar elektrikli/ısıtmalı/katlanabilir (hafıza opsiyonel)
- Genel: Daha fazla opsiyonel donanım ihtiyacı var; fiyat/performans odaklı.
Supreme (Impulse’a göre daha premium):
- Jantlar: 20″ Vortex siyah/bakır alüminyum jantlar (255/40 R20 lastikler) – daha büyük ve sportif görünüm
- Koltuklar: Isıtmalı ön koltuklar + elektrikli ayarlanabilir/hafızalı sürücü koltuğu standart
- Şasi: DCC Pro (Dinamik Şasi Kontrolü Pro – adaptif süspansiyon) standart (Impulse’da opsiyonel)
- İç Detaylar: Aydınlatmalı CUPRA logolu alüminyum kapı eşik kaplamaları standart
- Diğer: Birçok konfor özelliği Impulse’dan standart hale getirilmiş (örneğin ısıtmalı koltuklar, hafızalı ayarlar)
- Genel: Orta seviye premium; Supreme ile VZ-Line arası farklar DCC, jant ve bazı iç detaylarda yoğunlaşıyor.
VZ-Line (En üst seviye, en sportif ve premium):
- Jantlar: 20″ Hadron mat siyah/gümüş alüminyum jantlar (255/40 R20 lastikler)
- Farlar: HD Matrix LED Ultra ön farlar (adaptif, seremoni aydınlatmalı) + Infinite LED arka farlara entegre aydınlatmalı CUPRA logosu
- Koltuklar: CUPRA Bucket tipi spor koltuklar (bakır dikişli gri/siyah Dinamica veya deri döşeme), ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir + hafızalı sürücü koltuğu standart
- Ses Sistemi: 12 hoparlörlü Sennheiser premium ses sistemi (subwoofer, amfi, surround – opsiyonel değil standart)
- Diğer: Yan ayna altlarında CUPRA logolu karşılama ışığı standart, daha premium iç ambiyans (koltuk kafalıklarında CUPRA logoları, bagaj/torpido LED aydınlatmaları), DCC Pro standart
- Genel: En dolu paket; deri Bucket koltuklar, premium ses, gelişmiş Matrix farlar ve logo detayları ile ayrılıyor. VZ-Line, performans hissi ve lüksü maksimize ediyor.
Özet Fark Tablosu (Ana Kategorilerde)
- Dış Tasarım: Impulse → 19″ jantlar | Supreme → 20″ Vortex jantlar | VZ-Line → 20″ Hadron jantlar + HD Matrix LED farlar + CUPRA logo aydınlatmaları
- İç Konfor & Koltuklar: Impulse → Temel (ısıtma/elektrikli opsiyonel) | Supreme → Isıtmalı + elektrikli/hafızalı standart | VZ-Line → Bucket spor koltuklar + premium döşeme + tam elektrikli/hafızalı standart
- Şasi & Sürüş: Impulse → DCC Pro opsiyonel | Supreme & VZ-Line → DCC Pro standart (daha dinamik yol tutuş)
- Ses & Multimedya: Impulse & Supreme → 9 hoparlör | VZ-Line → Sennheiser 12 hoparlör premium
- Premium Detaylar: VZ-Line’da en çok ( karşılama ışıkları, logolu eşikler, LED ayak aydınlatmaları vs.)