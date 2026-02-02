Terramar Impulse, Supreme ve VZ-Line farkları

Impulse , Supreme ve VZ-Line olarak ayrılıyor. Motor ve temel performans özellikleri (150 PS, DSG şanzıman, yakıt tüketimi ~6.1-6.6 l/100 km) tüm paketlerde ortak ; farklar ağırlıklı olarak tasarım, konfor, multimedya ve premium özelliklerde yoğunlaşıyor.

Tüm paketlerde ortak standart özellikler (kısaca):

12,9″ bilgi-eğlence ekranı + kablosuz Apple CarPlay/Android Auto

CUPRA CONNECT (navigasyon, acil çağrı, My CUPRA app)

LED aydınlatmalar (Bi-LED ön farlar, Infinite LED arka farlar)

3 bölgeli klima, geri görüş kamerası (bazı opsiyonel), çok renkli ambiyans aydınlatması

Adaptif hız sabitleyici (ACC), şerit takip asistanı, Front Assist, Travel Assist gibi güvenlik sistemleri

Spor direksiyon, F1 vites kulakçıkları, progresif direksiyon Paketler Arası Ana Farklar (Karşılaştırmalı)