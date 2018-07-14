Lastik ebatlarına göre hava basıncı kaç olmalıdır?

Araba sahipleri tekerliklerine kaç PSİ hava basacağı konusunda hep kararsız kalmaktadır.

Genellikle kulaktan duyma bilgilerle hemen hemen bütün lastik ebatlarına göre 32 PSİ basıp geçmektedir. Aslında lastik ebatlarına göre basacağınız hava basıncı miktarıda farklı olmak durumunadır.

195 65 R15 ebatlarına sahip lastikler için hava basında 32 PSİ olmalıdır. Eğer arabanızda çok fazla yük varsa yükleri boşaltasıya kadar 34 PSİ yapabilirsiniz.

205 55 R16 ebatlarında lastiğiniz varsa 34 PSİ, yada hafif yük durumuna göre zevkinize göre 36 PSİ basarakta kullanabilirsiniz.

225 45 R17 ebatlarındaki lastik için 36 PSİ basabilirsiniz. Eğer yükünüz ve yolcularınız fazlaysa 38 PSİ basabilirsiniz. Normal şehir içi yüksüz durumlarda 36 PSİ idealdir.

225 40 R18 ebatlarında lastik basıncı 40 PSİ’dir. Ağır yük durumlarında 42 PSİ yapabilirsiniz.

Birçok arabalar hava basınç sensörü özelliği bulunmaktadır. Zaten otomatik olarak lastiklerde basınç düştüğü zaman araba bilgisayarı size otomatik olarak haber vermektedir. Fazla hava bastığınızda da bilgisayar size fazla basınç yüklü olduğunu haber verecektir. Ayrıca basınç sensörü gösteren arabanız varsa arabanın 4 lastiğindeki basıncı görebilirsiniz.

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