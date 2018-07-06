Klima kapalı ama sıcak hava geliyor

Bir takipçimiz arabasında klima kapalıyken sıcak hava geldiğini, bu sorunu nasıl düzeltebileceği konusunda mail atmıştır.

İlk olarak bu bir sorun değildir. Genellikle dijital klimalı araç sahipleri bu olayı yaşamaktadır. Otomatik klima’nın derece ayarını düşürerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bu olay ile genellikle kış ayından çıkıp klima derecesi yüksek kalınca yaşanmaktadır.

Yani klimanızı açın ve sıcaklık ayarını 24 dereceye getiriniz. Daha sonra klimayı kapatınız. Bu şekilde yaptıktan sonra artık sıcak hava gelmeyecektir. Sıcaklık ayarı yaparken de klimanın üfleme bölümünü ön cama yaparsanız bu sıcak gelme olayından tamamen kurtulmuş olursunuz.

Arabalar konusunda sormak istediğiniz osrular olursa bize yorum yazarak yada info@teknoscrool.com adresimize mail göndererek ulaşabilirsiniz.

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