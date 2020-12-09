FIAT Panda kapıların kilitledik farların açık kalma özelliği

Bir ziyaretçimiz yeni FIAT Panda aldığını ve bir özellik hakkında bilgi istemiştir. Bizde elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz.

Soru: Hayırlı günler. FIAT Panda araba satın aldım. Arabanın kapıları kilitlendikten sonra farların nasıl yanacağını bir türlü yapamadım. Köyde yaşadığım için geceleri çok ihtiyacım oluyor. Bu özellik konusunda yardımcı olursanız çok memnun olurum.

Cevap: Aradığınız bu özelliğin adı “Beni eve kadar izle” (Follow Me Home) fonksiyonudur. Bu fonksiyon, otomobilin ön tarafınında ayarlanan bir süre boyunca aydınlatılmasını sağlamaktadır.

Kontak anahtarını STOP konumunda veya yerinden çıkartılmış iken kumanda kolunun, motor durdurulduktan sonra 2 dakika içinde direksiyon simidine doğru çekilmesi ile devreye alınır.

Kumanda kolu direksiyon simidine doğru her çekildiğinde gösterge paneli üzerinde yer alan uyarı lambası ekranda bir mesaj ile birlikte görüntülenir. Kol ilk çalıştırıldığında uyarı lambası yanar ve otomatik fonksiyon otomatik olarak devreden çıkıncaya kadar yanık kalır. Kolun her hareketi, lambaların açık kalma süresini uzatır.