Fiat Linea follow me home özelliğini açma

Bu sefer sizlere FIAT Linea modellerinde Follow Me Home özelliği yani beni eve kadar izle fonksiyonunun nasıl açılacağı yönünde sizleri bilgilendirmek istedik.

Not: Bu özellik anlatımı 2015 model ve sonrası Linea arabalarında geçerlidir. Diğer yıl olarak modellerden bilgimiz bulunmuyor.

İlk olarak Kontak anahtarını STOP konumunda veya yerinden çıkartılmış iken kumanda kolunun, motor durdurulduktan sonra 2 dakika içinde direksiyon simidine doğru çekilmesi ile devreye alınır

Kolun her bir hareketi ile lambaların yanma süreleri 30 saniyeden 210 saniyeye kadar uzatılmaktadır. Daha sonra lambalar otomatik olarak sönmektedir.

Kumanda kolu direksiyon simidine doğru her çekildiğinde gösterge paneli üzerinde yer alan uyarı lambası ekranda bir mesaj ile birlikte görüntülenir. Kol ilk çalıştırıldığında uyarı lambası yanar ve otomatik fonksiyon otomatik olarak devreden çıkıncaya kadar yanık kalır. Kolun her hareketi, lambaların açık kalma süresini uzatır.