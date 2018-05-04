ESP Nedir? Nasıl Çalışır?

ESP, otomobil yolculuklarının en güvenli şekilde yapılabilmesi açısından son derece önemli olan ve günümüz teknolojisinde birçok araçta standart olarak bulunan bir güvenlik sistemidir.

ESP sistemini bir anlamda program olarak görebiliriz. ESP’nin açılımı Elektronik Stabilite Programıdır. Bu program olumsuz yol şartlarından aracın en alt seviyede etkilenmesini hatta etkilenmemesini sağlamaya çalışmaktadır.

ESP’nin asıl işlevi aracın üzerinde bulunan ve akıllı olarak adlandırılan tüm algılayıcılar ve sensörlerin ortak hareket etmesini sağlamaktır. Gaz, fren pedallarından direksiyon hareketlerine kadar sensörler ile birlikte tüm görevler tamamlanmaktadır. ESP sistemi yolun durumuna ve pedalların durumlarına göre aktif olmaktadır. Bu şekilde aracınızın istenmeyen durumlarla karşı karşıya gelmesinin önüne geçmiş olursunuz.

Örneğin karşınıza aniden çıkan sert bir virajda direksiyonu aniden çevirmeniz durumunda aracınızın kontrolünüzden çıkması ve savrulması muhtemeldir. Fakat bu durumda aracınızda ESP varsa siz farkında bile olmadan devreye girer ve aracınızın savrulmasına izin vermez, olası bir kazanın önüne geçmiş olur.

Bu tür bir durumla karşı karşıya gelmeseniz ve aracınız normal bir şekilde seyrediyor olsa bile ESP sistemi sensörlerden saniyede 25 defa hızınız ve bulunduğunuz konum ile ilgili bilgi alır. Bu durumda aracınızla yolculuğunuz devam ederken yolun durumuna göre ani bir manevra yapsanız dahi hızınıza da bağlı olarak sizi manevra yapmaya zorlayan etkeni en az riskle atlatmanızı sağlar. ESP sistemi aktif olduğu anda otomobilinizin kontrolü en zor şartlarda bile sizde kalmaya devam edecektir.

ESP Nasıl Çalışır?

ESP, motorun işleyişine kendini dahil ederek; tekerleklere farklı basınçlar gönderir. Tekerleklerdeki o anki basınçları yolun durumuna göre ayarlayarak savrulma riskini en aza indirir. Bu şekilde fren uygulandığı zaman tüm tekerleklerdeki etkisi farklı olur. Böylece virajlara çok hızlı dahi girmiş olsanız, ESP sayesinde aracınızın savrulmasını ve kontrolü kaybedip kaza yapmanızı engellemiş olursunuz. Şehir içinde düz yolda ilerlerken karşınıza çıkan tüm engeller için ve yola bir anda çıkan tüm canlılar için yapacağınız ani manevralarda yine ESP aktif olarak karşılaşabileceğiniz tüm zorlukları olabileceği düzeyde sıfıra indirger. Siz de yolunuza güvenle devam edersiniz.

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