Egea’da adaptif hız sabitleme olduğunu nasıl anlarız?

Bu yazımızda sizlere Egea’nın hangi modellerinde adaptif hız sabitleme olup olmadığını nasıl anlayacağınız konusunda bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bazı araba ilanlarında görüyoruz ve sahibi adaptif hız sabitleme var diyor. Ama bakıyorsunuz böyle bir özellik yok. Normal hız sabitleme ile karıştırdığını düşünüyoruz.

Adaptif hız sabitleme siz hızınızı ayarladığınızda öndeki araca göre kendini ayarlamaktadır. Öndeki araç hızlanırsa sizin arabanızda otomatik olarak hızlanmaktadır. Eğer öndeki araç yavaşlarsa araç otomatik olarak fren basmaktadır. Yada önünüze başka bir araba girdiği zaman çarpışmayı algılayarak otomatik olarak sizin yerinize fren sıkmaktadır.

Yukarıda koyduğumuz resimde gözüken iki tuş eğer baktığınız arabada var ise adaptif hız sabitleme ve mesafe kontrol özelliği bulunmaktadır. Bu donanım bildiğimiz kadarıyla beygir gücü yüksek benzinli ve dizel araçların üst paketlerinde olduğunu düşünüyoruz.