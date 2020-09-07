Egea follow-me (farların 30 saniye açık kalması) nasıl aktif edilir?

Fiat Egea’da follow-Me (eve kadar takip) özelliği nasıl aktif edilir konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Bu özellik geceleri kullanınca sizi çok memnun etmektedir. Tabi gündüzleri de kullanınca ayrı bir hava katmaktadır. Artık hemen hemen her modelde aynı şekilde yapılmaktadır.

Egea Follow-Me nasıl aktif edilir?

– İlk olarak arabının motorunu stop ettikten sonra anahtarı kontaktan çıkartınız.

– Daha sonra bir kez selektör yapınız.

– Bir kez selektör yaptığınızda göstergede 30 saniye yazısını göreceksiniz.

– Dışarı çıkıp kapıları kapadığınızda arabanın farkları 30 saniye boyunca yanık kalacak ve otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Bu özellik sürekli olarak açık kalmamaktadır. Her kullanmak istediğinizde yukarıdakı adımları yapmanız gerekmektedir. Eğer arabadan eve mesafeniz uzaksa 30 saniyeyi 60 saniye ve üzerine çıkartabilirsiniz.