Egea Cross Lounge 2022 Aralık ve 5 Ocak 2023 arası fiyatları netleşti
2012 Aralık ayı FIAT Egea Cross Lounge paket fiyatları açıklandı. Egea Cross Lounge versiyonda 4 farklı motor seçeneği bulunuyor. 1.4 Fire 95 HP, 1.0 Firefly 100 HP, 1.6 Multi Jet 130 HP otomatik vites ve 1.5 T4 Hibrit 130 otomatik vitesli versiyonları bulunuyor.
1.4 Fire 95 HP
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 473.900 TL
1.0 Firefly 100 HP
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Manuel
Yakıt Tipi: Benzinli
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 556.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Dizel
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 711.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Donanım: Lounge
Şanzıman Tipi: Otomatik
Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 762.900 TL
Ücretli renk almak istiyorsanız ekstradan 2800 TL vermeniz gerekmektedir.
Plus Paket almak istiyorsanız eğer 16.500 TL vermeniz gerekmektedir.
Model fiyat tablosundaki fiyatlar 06.12.2022 – 05.01.2023 tarihleri arasinda geçerlidir