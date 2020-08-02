Dacia Stepway turbo 90 bg easy-r fiyatı ve teknik özellikleri

Bu yazımızda sizlere Dacia Stepway TCe 90 Bg Easy-R otomatik vites modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.
Otomatik vitesli araba seven ve uygun fiyatta sıfır almak isteyenlerin dikkatini çeken bu model ülkemizde oldukça büyük ilgi gördü. Özellikle son gelen donanımlardan sonra daha da büyük ilgi gördü.
2 Ağustos 2020 tarihi ile resmi Dacia Stepway internet sitesinde konfiguratör arayüzüne girdik.
Başlangıç fiyatı 127.100 TL’dir.
Ekstra metalik renk almak istediğinizde sıfır fiyatına 1400 TL ekleme yapınız.
Konfiguratör’de son ekleyebileceğiniz iki farklı seçenek bulunmaktadır.
– Dacia Media NAV Multimedya sistemi 3.500 TL
– Geri görüş kamerası ise 1.000 TL‘dir.
Buz çözücülü elektrik ayarlı dış dikiz aynaları
Gövde Rengi Ön ve Arka Tamponlar
Tavan Barları
Arka cam silecekleri
Gösterge paneli sayaç kadranları
Stepne
Sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön camlar
Vites değiştirme göstergesi
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu,direksiyon simidi ve ön emniyet kemerleri
Arka koltuk sırtlığı 1/3 – 2/3 katlanma özelliği
Kol Dayama
Hız ayar ve sınırlayıcı
Yol bigisayarı
Elektrikli arka camlar
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu,direksiyon simidi ve ön emniyet kemerleri
Manuel klima
Dış sıcaklık ölçer
Hidrolik direksiyon
Direksiyondan kumanda
Yükseklik ayarlı 3 arka koltuk başlığı
ESP (Elektronik Denge Programı)
Lastik Basınç Göstergesi
Hareket halinde otomatik kapanan kapı kilitleri
Stop & Start Özelliği
AFU (Acil Fren Yardımı)
Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Isofix
ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi)
Ön sis farları
Sürücü hava yastığı
Radyo
Döşeme
Yakıt Tipi: Benzinli
Silindir Hacmi (cm3): 898
Tork (Nm):140
Emisyon Standardı:EURO6
Silindir Sayısı:3
Partikül Filtresi: Yoktur
Enjeksiyon Tipi: Çok Noktalı Turbo Endirekt Enjeksiyon
WLTP Şanzıman
Vites Sayısı: 5 ileri Easy-R
Maksimum Hız (km/s): 168
0 – 100 km/s Hızlanma (sn):11,0″
Şehir dışı (lt/100km): 5,5
Şehir içi (lt/100km): 6,1
Ortalama (lt/100km): 5,7
Lastik Ebatları: 185/55 R16
Boş Ağırlık (Sürücü Ve Yakıt Dahil): 1117
Azami Yüklü Ağırlık: 1538
Bagaj Hacmi (dm3):320
Yakıt Deposu Kapasitesi (litre):50