Dacia Stepway turbo 90 bg easy-r fiyatı ve teknik özellikleri

Bu yazımızda sizlere Dacia Stepway TCe 90 Bg Easy-R otomatik vites modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Otomatik vitesli araba seven ve uygun fiyatta sıfır almak isteyenlerin dikkatini çeken bu model ülkemizde oldukça büyük ilgi gördü. Özellikle son gelen donanımlardan sonra daha da büyük ilgi gördü.

2 Ağustos 2020 tarihi ile resmi Dacia Stepway internet sitesinde konfiguratör arayüzüne girdik.

Başlangıç fiyatı 127.100 TL’dir.

Ekstra metalik renk almak istediğinizde sıfır fiyatına 1400 TL ekleme yapınız.

Konfiguratör’de son ekleyebileceğiniz iki farklı seçenek bulunmaktadır.

– Dacia Media NAV Multimedya sistemi 3.500 TL

– Geri görüş kamerası ise 1.000 TL‘dir.

Buz çözücülü elektrik ayarlı dış dikiz aynaları

Gövde Rengi Ön ve Arka Tamponlar

Tavan Barları

Arka cam silecekleri

Gösterge paneli sayaç kadranları

Stepne

Sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön camlar

Vites değiştirme göstergesi

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu,direksiyon simidi ve ön emniyet kemerleri

Arka koltuk sırtlığı 1/3 – 2/3 katlanma özelliği

Kol Dayama

Hız ayar ve sınırlayıcı

Yol bigisayarı

Elektrikli arka camlar

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu,direksiyon simidi ve ön emniyet kemerleri

Manuel klima

Dış sıcaklık ölçer

Hidrolik direksiyon

Direksiyondan kumanda

Yükseklik ayarlı 3 arka koltuk başlığı

ESP (Elektronik Denge Programı)

Lastik Basınç Göstergesi

Hareket halinde otomatik kapanan kapı kilitleri

Stop & Start Özelliği

AFU (Acil Fren Yardımı)

Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

Isofix

ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi)

Ön sis farları

Sürücü hava yastığı

Radyo

Döşeme

Yakıt Tipi: Benzinli

Silindir Hacmi (cm3): 898

Tork (Nm):140

Emisyon Standardı:EURO6

Silindir Sayısı:3

Partikül Filtresi: Yoktur

Enjeksiyon Tipi: Çok Noktalı Turbo Endirekt Enjeksiyon

WLTP Şanzıman

Vites Sayısı: 5 ileri Easy-R

Maksimum Hız (km/s): 168

0 – 100 km/s Hızlanma (sn):11,0″

Şehir dışı (lt/100km): 5,5

Şehir içi (lt/100km): 6,1

Ortalama (lt/100km): 5,7

Lastik Ebatları: 185/55 R16

Boş Ağırlık (Sürücü Ve Yakıt Dahil): 1117

Azami Yüklü Ağırlık: 1538

Bagaj Hacmi (dm3):320

Yakıt Deposu Kapasitesi (litre):50