Clio 4 port bagaj fiyatları ve hacimleri nasıl?

Ülkemizde arabalarda port bagaj kullanımı pek yaygın değildir. Genel olarak yurtdışından gelenlerde port bagaj görürüz. Tabi eşyası çok olan araba kullanıcıları yada bagaj hacmi düşük olan kullanıcılarda tercih etmektedir. Ayrıca port bagajı koyduğunuzda arabaya estetik görüntü yaratan modellerde bulunmaktadır.

Örnek olarak Renault Clio 4 Sporttourer araçlarına port bagaj estetik olarak çok yakışmaktadır. Bu yazımızda size port bagaj fiyatlarından ve bu bagajların hacimlerinden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak 350 LT kapasiteli olan port bagaj bilgilerini yazmak istedik. 350 LT kapasitesi olanlar genellikle 50 Kg civarında taşıma kapasitesi vardır.

Ürün Boyutları

En: 900 mm

Boy: 1.400 mm

Yükseklik: 430 mm

Ağırlık: 14,00 kg

Taşıma Kapasitesi: 50,00 kg

İlan sitesindeki fiyatlarına baktığımızda 899 TL civarlarında olduğunu görüyoruz.

Maalesef daha fazla kapasiteli port bagaj bulamadık.