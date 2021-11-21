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Clio 4 ESP iptal etme derken şanzımanı elinize almayın

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji21 Kasım 2021
1 1 dakika okuma süresi

Bu yazıda sizlere Clio 4 ESP nasıl iptal edilir konusunda bilgi vermek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Clio 4 modellerinde ESP iptal etme tuşu bulunmamaktadır. Başka model marka araçların çoğunda ESP iptal etme tuşu bulunuyor.

ESP ve ASR nedir?

Elektronik stabilite programı, ABS yani kilitlenmeyi önleyici fren sistemi ve patinaj önleme sistemi anlamına gelen ASR ile birlikte çalışmaktadır. 

Kış aylarında kar yağışları başladığında arabayı kullanmak istediğinizde tekerlekler patinaj çektiği anda ESP devreye girerek gücü kesmektedir. Haliyle arabayı ilerletemiyorsunuz. Ya da çamura saplandığınız da ESP devre dışı kalmadığı için çıkamadığınız durumlarla sürekli karşılaşabilirsiniz.

İlk olarak Clio 4 ESP iptal etme diye Google’da arama yaptığınızda birkaç tane video ile karşılaşıyorsunuz. Videoyu izlediğinizde sürekli vites artırarak küçülterek devirsiz kullanarak ESP’yi iptal ettiğini görüyoruz. Kesinlikle bu şekilde ESP’yi iptal etmeye çalışmayın. Özellikle otomatik arabalarda şanzıman sorunlarını ortaya çıkartarak binlerce TL’lik masraf açabilirsiniz.

Bir tane videoyu çeken kişi dyno testi üzerinde yaparak ESP’yi devre dışı anlattığını yazmış. Normal kullanıcıların bu şekilde yapmaması gerektiğini belirtmiş. Sadece araba eksperleri için bu videoyu çektiğini söylemiş.

Gel gelelim bir kullanıcı normal yolda denemeye kalkmış ve bakın aracı hangi arızaları vermiş.

Enjeksiyonu kontrol ettirin, yokuş kalkış kontrol ettirin, ESC kontrol ettirin uyarıları veriyor. Aracım bilgisayara bağlanmıyor 3 adet farklı cihazdan denedik olmuyor. ESP açık kaldığı için 2500 deviri geçmediğini söylemiş.

Son olarak Clio 4 ESP iptal etmek istiyorsanız cihaz kullanmanız gerekmektedir. Eğer araba bilgisayarı bağlantı cihazınız varsa ESP’yi kendiniz kapatıp açabilirsiniz. ESP’yi iptal ettiğinizde 50 km üstüne çıktığınızda otomatik olarak devreye gireceğini unutmayınız.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji21 Kasım 2021
1 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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