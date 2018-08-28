2018 yılı en ucuz sıfır dizel otomatik vites araba fiyatları

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Son zamanlarda araba fiyatlarında inanılmaz bir artış oldu. Tabi bu sıfır araba fiyatları artınca 2.el araba fiyatlarında da yükselme oldu. Bu yaızmızda sizlere 2018 yılı en ucuz sıfır otomatik dizel araba modellerinden 3 tane yazmak istiyoruz.

1. Model 2018 Dacia Sandero 1.5 dCi 90 BG Easy-R Stepway

Bu model SUV kategorisinde yer almaktadır. 1461 cc motoru ile vergi konusunda avantaj sağlayabiliyorsunuz. Yıllık vergisi ise 1553 TL’dir. 90 bg 220 nm tork üreten güçlü bir motoru bulunmaktadır. Azami hız 166 km’dir. 0’dan 100 km hıza 12 saniyede uluşabilirsiniz. 5 ileti otomatik Easy-R şanzıman teknolojisi bulunuyor. 50 lt yakıt kapasitesine sahip deposu bulunuyor. Otomatik olmasına rağmen şehir içi 3.9 lt, şehir dışı 3.8 lt ve 3.9 lt karma yakıt tüketimi bulunmaktadır. 16 inçlik lastik ölçüsü 205/55/R16’dır.

Bu modelin fiyatı 96.500 TL‘den başlamaktadır.

2. Model Hyundai Accent Blue 1.6 CRDi 136 PS DCT Mode

Bu model B segment kategorisinde yer almaktadır. 1582 c motor kapasitesi ile yıllık vergisi 1153 TL’dir. 136 BG 260 nm tork gücü ile oldukça iyi bir performansı bulunmaktadır. Maksimum 190 km hıza ulaşabilemektedir. 0’dan 100 km hıza 10 saniyede ulaşabiliyor. Otomatik 7 ileri DCT yarı otomatik şanzıman teknolojisi bulunmaktadır. 43 lt yakıt deposu, şehir içi 5.7 lt, şehir dışı 4 lt ve karma tüketim 4.6 lt’dir. 465 lt bagaj hacmi ile B sınıfında oldukça geniş bir bagaja sahiptir. 2 adet hava yastığı, BAS,EBD fren destek sistemleri,ABS, ESP (Elektronik denge kontrolü) ve VSM (Araç sabitleme yönetim programı) denge kontrol özellikleri buluyor.

Bu modelin fiyatı 112.950 TL‘dir.