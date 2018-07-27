2018 Yeni A 180d bagajı nasıl?

Destek sayfamıza gelen soruda 2018 modeli yeni Mercedes A 180d almayı planlayan bir ziyaretçimiz bagaj konusunda bizden destek istemiştir. Genişliği konusunda kararsız kaldığı için bu soruyu yanıtlamak istedik.

İlk olarak A180 Mercedes’in sportif arabasıdır. Heçbek bir model olduğu için sedan arabalara göre bagaj kıyaslaması yapmanız çok büyük hata olacaktır. Heçbek almayı planlıyorsanız yani spor bir arabaya binmeyi tercih ediyorsanız mecburen bazı rahatlıklardan ödün vermeniz gerekmektedir.

2018 Yeni Mercedes A 180d modelinin tanıtım kılavuzunda bagaj hacminin 370 LT olduğunu görmekteyiz. Ayrıca yeni A 180 olduğu için bagaj hacmi önceki yıldaki üretilenler göre daya iyi kapasiteye sahiptir. Önceki yıllarda üretilen A 180d modellerinde 341 LT bagaj hacmi bulunuyor.

Bu arada 2018 Yeni A 180d tasarımı eskisine göre çıktayı çok çok yükseltmiş durmaktadır. Fiyat olarakta size ufak bir bilgi vermek istedik.

2018 Yeni Mercedes A 180d 1.5 116 BG 7G-DCT AMG fiyatı 222.500 TL’dir.

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