2018 model en ucuz sıfır dizel araba modelleri

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Bu yazımızda sizlere 2018 yılı en ucuz dizel araba modellerinden 2 tane yazmak istiyoruz. Yazdığımız modellerin fiyatlarını markaların resmi internet sitelerine girerek fiyatlarına bakıp sizlere iletiyoruz. Fiyatlar ve modeller için markaların resmi sitelerinden tam bilgi alabilirsiniz.

1. Model 2018 Dacia Sandero 1.5 dCi 75 BG Ambiance

Bu araç B sınıfı SUV’dur. 75 hp 200 nm tork üreten 1.5 dCi motor bulunmaktadır. Maksimum hızı 164 km ve 0’dan 100 km hıza 14.8 saniyede ulaşmaktadır.Yakıt konusunda cimri olan bu model 50 Lt kapasiteye sahip yakıt deposu bulunuyor. Şehir içi 3.7, şehir dışı 3.4 ve karma tüketim 3.5’dir. 320 lt bagaj hacmi ile bagaj konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız.

2018 Dacia Sandero 1.5 dCi 75 BG Ambiance fiyatı 83.650 TL’den başlamaktadır.

2. Model 2018 Yeni Hyundai i20 1.4 CRDi 90 PS Style

Bu model B sınıfı heçbek sınıfıdır. 90 HP 240 nm tork gücünde 1.4 dizel motoru bulunuyor. 6 ileri vitesi ile birlikte yakıt tüketimi düşmektedir. Şehir içi 4.9, şehir dışı 3.5 lt ve karma tüketim 4.1 lt’dir.301 lt bagaj hacmi ile B sınıfı heçbek modellerin standart bagaj hacmine sahiptir. Bluetooth, manuel klima, sis farları, park sensörü, lastik basınç sensörü, yokuş kalkış v.s. teknik özellikleri bulunmaktadır.

2018 Yeni Hyundai i20 1.4 CRDi 90 PS Style modeli 87.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılmaktadır.