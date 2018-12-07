2013 Audi A3 bilinmeyen gizli özellikleri

Audi A3 sahipleri için bu yazıyı yazmak istedik. Araba sahiplerinin internette aradıkları ilk arama genellikle araçlarının gizli özelliklerinin neler olduğudur.

Audi A3 modelinin gizli özelliklerini açtırmak için gerekli donanımınız olması gerekmektedir. Araba üzerinden yapacağını işlemler ile aşağıda yazmış olduğumuz gizli özellikleri açamazsınız. Mecburen bu işlerden anlayan bir uzmana gitmenizde fayda bulunmaktadır. İnternetten bu işi yapan firmalar 70 TL civarlarında aşağıdaki özellikleri kullanıcılara açmaktadır.

İşte Audi A3 gizli özellikleri

Kontağın ilk açtığınızda ibrelerin sona vurup geri gelmesi,

Geri vitese aldığınızda park sensörünün ekrana yansıması,

Arabanın kapılarını kilitlediğinizde yada açtığınızda korna sesi gelmesi (Genellikle bu özellik geceler rahatsız ettiği için ekstradan kapattıranlarda mevcuttur.)

Gündüz şartlarında farların teyp üzerinden açılıp kapatılabilmesi,

Şerit değiştirirken sağ sol sinyalin 3 kereden 4 kereye yükseltilmesi (bu özelliği her araç desteklemeyebilir)

Geri vitese geçiş yaptığınızda sağ aynanın aşağıya inmesi(her model desteklemeyebilir)

2013 sonrası modellerde Elektronik difransiyel kilidinin aktif edip aracın daha iyi yol tutması sağlanmaktadır.

Lastik basınç sensörünün aktif hale gelip basınç eksikliğinde aracın otomatik haber vermesi,

Göstergenin açılışta S3 logosu ile selamlama yapması,

LED pakete sahip olan araçların sinyal verdiğinizde ön gündüz farkların yanıp sönmesi,

Virajlara girerken viraj yönüne doğru sis farların yanması,

Yukarıdaki özellikler her A3 modellerinde açılamamaktadır. Her aracın destekleyip desteklemediğini maalesef bilmiyoruz. Bu konuda yardımcı olacak ziyaretçilerimizin yorumlarını bekliyoruz.