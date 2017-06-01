SR-72 ses hızının 6 katına çıkacak

ABD Hava Kuvvetlerinden emekli olan SR-71 uçağının ağabeyi olacak olan SR-72 modeli 2030 yılına kadar gelmesi planlanmış olduğu yazmaktadır.

Bir önceki yazımızda SR-71 özelliklerinden bahsetmiştik.Yıllar önce üretilen bir uçağın rekorlarını hala günümüz teknolojisinde geçen uçak bulunmuyor.

SR-71 modeli ağırlıkla pilot destekli bir uçaktı.SR-72 modeli ise tamamen insansız olarak tasarlanıyor.SR-72 modeli ses hızının 6 katına kadar yani 6 Mach sürata ulaşabilecek.Kardeşi SR-72 ise 3.5 mach hız yapmaktaydı.Hipersonik uçak SR-72 başka özellikleri ve tasarımı konusunda malesef net bilgiler bulunmamaktadır.Diğer belirttiğimiz kısımlar ise lockheedmartin’den alınmıştır.

ABD Hava Kuvvetlerinin SR-72 modelini hangi amaçla kullanacağıda merak ediliyor.SR-71 modeli keşif amaçlı kullanılan bir uçaktı.Günümüzde hala NASA,test amaçlı olarak kullanmaya devam ediyor.

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