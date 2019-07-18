Yahşi Cazibe (Aslıhan Gürbüz) Kimdir

Bir zamanlara damgasını vurmuş olan Yahşi Cazibe dizisi’nin başarılı oyuncusu Aslıhan Gürbüz’den bahsetmek istiyoruz.

Geçen günlerde bir ziyaretçi bize Yahşi Cazibe kimdir ve bu diziden sonra hangi dizide oynadığına dair bilgi istemişti.

Aslıhan Gürbüz’ün oynadığı diziler

Yahşi cazibe dizisinde Cazibe Abbasova karakterini Aslıhan Gürbüz canlandırmıştır. Aslıhan Gürbüz Konya Selçuk Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirmiştir. İlk olarak 2004 yılında Büyük Buluşma dizisinde Seda rolünü canlandırdı.

2008 yılında Gonca Karanfil dizinde Gonca dizisi,

2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Asiye Bulut,

2010 ile 2012 yılları arasında Yahşi Cazibe dizisinde Cazibe Abbasova,

2015-2016 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisinde Şehzade Mustafa’nın annesi Halime Sultan rolünü başarıyla oynadı.

2017 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterini oynadı.

Aslıhan Gürbüz’ün oynadığı filmler

2009 Yılında Kanal-İ-Zasyon filminde Nazlı Rolü,

2011 Yılında Labirent filminde Ayla rolü,

2016 yılında Kor filminde Emine karakterini canlandırmıştır.

Teknoscrool.com olarak Kösem Sultan dizisindeki başarısı bizim için ayrı bir önemi vardır. Tarih dizilerinde kesinlikle tercih edilecek bir isim olduğunu düşünüyoruz.