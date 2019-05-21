Türkiye’nin En Güzel 10 Kadını

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Dünyanın her yerinde güzellik değişken bir kavramdır. Ülkemizde ve dünyada belli ölçülere ve kalıplara konularak bazı güzellik yarışmaları düzenlenmektedir. Türkiye’de derece almış en güzel 10 kadını sizler için sıraladık.

1.Melisa Aslı Pamuk

Türk kökenli olup Hollanda’da doğmuştur.14 yaşından itibaren modellik yapan Pamuk 2011 yılında Miss Turkey birincisi olup güzelliğini tescillemiştir.

2.Hande Subaşı

1984 doğumlu olan Hande Subaşı oyunculuk ve mankenlik yapmaktadır. 2005 Miss Turkey yarışmasını kazanan güzel hala oyunculuk yapmaya devam etmektedir.

3.Hande Erçel

1997 doğumlu olan Hande Erçel Azerbaycan’da düzenlenen güzellik yarışmasında ikinci olarak güzelliğini tescil ettirmiştir. Daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Erçel hala oyunculukla ilgilenmektedir.

4.Leyla Lydia Tuğutlu

1991 yılında doğan Tuğutlu 2005 senesinde Best Model of Turkey’e katılmıştır. Daha sonra, 2008 Miss Turkey yarışmasında birincilik alan Tuğutlu Türkiye’yi Miss World de temsil etmiştir. Tuğutlu oyunculukla ilgilenmektedir ve çeşitli dizilerde rol almıştır.

5.Birce Akalay

1984 doğumlu Birce Akalay 2004 yılında Miss Turkey üçüncüsü olmuştur. Miss Europe yarışmasında ilk on beşe girip güzelliğini bir kere daha tescil ettirmiştir. Çok fazla dizi ve film de oynayan oyuncu halen oyunculuğuna devam etmektedir.

6. Cansu Dere

1980 yılında doğan Dere oyunculuk ve mankenlik yapmaktadır. Miss Turkey 2000 senesinde yarışmada üçüncü olmuştur.

7. Serenay Sarıkaya

1991 doğumlu güzel oyuncu ve model Sarıkaya 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilmiştir.

8.Fahriye Evcen

1986 yılında doğan Fahriye Evcen kariyerine oyuncu olarak başlamıştır. Buzznet sitesinin açtığı Dünya’nın en güzel kadınları listesindeki sıralamada ilk 100 içinde yer almaktadır.

9.Elçin Sangu

1985 yılında doğan oyuncu, oynadığı bir diziyle dikkatleri üstüne çekip doğallığıyla ve sempatikliği ile halkın dikkatini oldukça çekmiştir. Güzel oyuncu herhangi bir yarışmaya girmese de ülkemizdeki 10 güzel kadın arasında yer almaktadır.

10.Tuğba Büyüküstün

1982 doğumlu oyuncu doğal güzel olarak tabir edilmektedir. Herhangi bir yarışmaya girmeyen Büyüküstün oynadığı diziler sayesinde dikkatleri üzerine toplamış ve Türkiye’nin en güzel 10 kadını arasına girmeyi hak etmiştir. Oyunculuk kariyeri hala devam etmektedir.