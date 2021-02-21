Stranger Things 11 asıl ismi nedir?

Stranger Things dizisini izlemeyen başlayanlar ilk olarak dizide 11 karakterini canlandıranın kim olduğunu merak etmektedir. 11, dizide ilk bölümlerinde saçları olmadığı için erkeğe çok benzemektedir. Kız olduğunu da bir süre sonra anlıyorsunuz.

11 karakterini canlandıran kişi Millie Bobby Brown

Diziyi ilk izlediğinizde başrolde bir çocuk olduğunu görünce acaba diye yaklaşıyorsunuz. Ama diziyi canlandıran 11 karakteri sandığınız gibi değil. 2016 yapımı olan Stranger Things dizisinde 11 karakteri 12 yaşındaydı.

11 karakterini canlandıran Millie Bobby Brown kimdir

19 Şubat 2004 doğumlu olan başarılı oyuncu İspanya Malaga doğumludur. Bu kadar ünlü olmasının en büyük nedeni ise Netflix’in Stranger Things dizisinde başrol oyunculuğu vermesi ile başladı.

Filmografi

2018’de küreler (Ses rölü aldı)

2019’da Godzilla: canavarların kıralı

2020’de Enola Holmes

2021’de Gozilla ve Kong

Sonuç olarak kariyeri Stranger Things ile başladı. Bakalım daha hangi dizilerde görmeye devam edeceğiz.